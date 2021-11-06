支持苹果 Siri 开锁：小米智能门锁 1S 999 元探底 + 3 期免息

2021/11/6 16:47:59 来源：之家网站 作者： 一乖 责编： 一乖

今年 3 月 30 日，小米正式发布智能门锁 1S，支持指纹、密码、蓝牙、NFC 等 7 种开锁方式，采用直插式 C 级智能锁芯，并且将门锁、门铃合而为一。

首发价格 1299 元，今日京东预告“11.11”期间直降至 999 元，支持 3 期免息：点此查看。

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小米智能门锁 1S 不仅能与小米智能家居联动，还能与苹果 HomeKit 智能家居联动场景，体验更加丰富。

小米智能门锁 1S 配备指纹开锁，密码开锁，临时密码开锁，蓝牙开锁，HomeKit 开锁，NFC 开锁以及钥匙开锁等 7 种开锁方式。

采用指纹模组与门把手采用一体化结构设计，轻握把手即可识别开锁。

小米智能门锁 1S 将门铃和智能门锁进行二合一设计，不仅拥有电子门铃功能，客人来访能够及时知晓。

配备蓝牙网关，而且有人到访还能通过本地、远程 App 通知提醒，也可以搭载小爱音箱，设置语音提醒。

小米智能门锁 1S 在支持原有的 MIoT 平台之外，新增对 Apple HomeKit 平台的支持，不仅可以通过米家 App 授权 Apple HomeKit 后，可以使用 Siri 或者家庭 App 开关门，并且内置 MJSC、MFi 双安全性芯片，带来“Siri 开锁”的同时，更严苛保障家里安全。

开门回家即可享受全屋联动，打开家门就可以联动不同的智能设备：灯光自动亮起、空调即刻开启、窗帘同时拉上……

提供 3 年的免费保修，首次免费上门安装。

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