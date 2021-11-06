谷歌 Pixel 6 Pro 耐用性测试：后置相机两侧为塑料，整体抗弯性表现良好

IT之家 11 月 6 日消息，JerryRigEverything 在 YouTube 上发布了关于谷歌 Pixel 6 Pro 的耐用性测试视频，在视频副标题上用了“这回用了多少塑料”（How much Plastic this time?）来调侃上次 Pixel 5 为了提供无线充电功能在其金属背板上开了一个不小的洞用来放置无线充电线圈并在上面覆盖了一块树脂。

IT之家了解到，JerryRigEverything 首先将手机屏幕分为 1 至 10 个不同的区域用来进行莫氏硬度测试，结果表明在莫氏硬度为 6 级的状态下屏幕使用的康宁大猩猩 Victus 玻璃出现了轻微的划痕，且当莫氏硬度为 7 级的时候划痕会更加明显。

随后测试了手机背面突出的镜头模组，厚度约为 2.5 毫米，使用刻刀在后置相机镜头模组进行硬度测试，测试结果表明镜头后盖的平整部分为玻璃材质，且玻璃后盖与机身之间的弯折区域为塑料材质。

之后他又测试了 Pixel 6 Pro 侧面边框、底部边框、手机按键以及 SIM 卡托盘，并表示以上零件均为铝制。但由于上边框位置放置了一条天线（猜测为毫米波天线），所以手机顶部边框为塑料材质。

JerryRigEverything 又对 Pixel 6 Pro 的屏幕进行灼烧测试，结果在屏幕上留下了不可逆的像素灼烧现象。

在视频的最后在 JerryRigEverything 推测因为 Pixel 6 Pro 采用双层玻璃设计有可能在徒手掰弯环节中会直接折断，但最后 Pixel 6 Pro 还是顺利通过了他的抗弯折测试。

视频：