消息称荣耀 60/Pro 系列暂定 12 月 1 日发布

IT之家 11 月 6 日消息，今年，荣耀发布了荣耀 50 系列，包括荣耀 50、荣耀 50 Pro 和荣耀 50 SE 手机，而现在根据微博博主 @轩冕 XPro 透露，荣耀将于今年 12 月 1 日推出下一代荣耀 60 系列旗舰手机。

此前有爆料称，荣耀 60 采用左上角药丸打孔屏，后置四摄，而荣耀 60 Pro 采用居中挖孔曲面屏，后置镜头模组似乎包括了五颗摄像头，预计该荣耀 60 还将搭载骁龙 870 芯片，内置 4500mAh 电池，支持 65W 快充。

值得一提的是，似乎还有数码博主称荣耀 60 系列将搭载骁龙 898 芯片，但考虑到高通发布周期可能性较低。

此外，预计荣耀 60 依然会在产品外观方面贴合年轻人的主流设计语言，同时在视频 Vlog 等方面提供有趣的玩法。

IT之家了解到，此前的荣耀 50 和 50 Pro 手机搭载骁龙 778G 处理器，采用 10 亿色超曲屏，内置 4000mAh 电池。其中，荣耀 50 支持 66W 快充，荣耀 50 Pro 支持 100W 超级快充。

此外，荣耀 50 与 50 Pro 手机均后置四摄像头，包括 1 亿像素主摄、800 万像素广角镜头、200 万的微距镜头和 200 万的景深镜头。

▲ 荣耀 50 系列