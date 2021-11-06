新研究：轻微新冠病毒感染也会导致大脑萎缩

本文简介了近期科学热文：

1、老挝蝙蝠携带的病毒与新冠病毒最接近

研究人员发现潜伏在老挝蝙蝠体内的冠状病毒，可能是迄今为止与新冠病毒最接近的病毒株，法国巴斯德研究所和老挝大学研究人员在老挝北部的石灰岩洞中捕获了 645 只蝙蝠，并对它们进行了与新冠病毒相关的病毒筛查，发现了这些蝙蝠携带着三种病毒，分别命名为：BANAL-52、BANAL-103 和 BANAL-236，这些病毒感染了马蹄铁蝙蝠，并且与新冠病毒共享超过 95% 的基因组。其中 BANAL-52 病毒与新冠病毒的相似度最高，达到 96.8%。

2、即使是轻微新冠病毒感染也会导致大脑萎缩

越来越多的证据表明，新冠病毒患者可能会在感染后出现身体不适症状，尤其是对大脑产生数月或者更长时间的伤害，研究人员开始研究该病毒如何影响人体衰老的自然过程。在这项研究中，研究人员分析了英国生物样本数据库，其包含了 2014 年以来超过 4.5 万人的大脑成像数据，这意味着该数据库存在着新冠疫情流行之前的基础数据和大脑成像资料，便于进行对比分析。研究小组分析了新冠病毒患者脑部影像数据后，再与未感染者进行比较，并依据年龄、性别、基线测试日期、研究地点、健康变量以及社会经济状况等风险因素进行匹配分组，结果发现新冠病毒感染者与未感染者的大脑灰质有显著差异。

3、拉帕尔马火山喷发的“地狱之美”

9 月 19 日，拉帕尔马火山开始喷发，宇航员托马斯・佩斯凯在国际空间站分享了一张太空角度的火山喷发美景，他在推特上发文称，与周围漆黑的大西洋相比，明亮的橙色辉光更加显著，犹如来自地狱的火焰。

4、银河系“空洞”

目前天文学家在银河系发现两团气体云，它们被称为“分子星云”，实际是横跨天空的巨大恒星形成气体，似乎成为金牛星座和英仙星座之间的一座桥梁，在过去几十亿年时间里，大量的恒星在这里诞生。然而，最新研究表明，这实际是一种视错觉。看似相互依偎的分子星云实际相隔数百光年，它们被一个巨大、空心球状结构隔开，该结构既没有气体，也没有尘埃和恒星。

5、世界年龄最大的双胞胎 107 岁

目前，日本一对 107 岁的双胞胎姐妹被宣布成为世界上年龄最大的双胞胎，住山梅野 (Umeno Sumiyama) 和蔻玉美 (Koume Kodama) 这对姐妹生于 1913 年 11 月 5 日，现在已经 107 岁 300 多天了。她们目前生活在不同的地区，家庭护理人员为她们颁发了证书。她们出生在日本一座小岛的一个大家庭，共有 11 个孩子，小学毕业后，蔻玉美去了日本九州做女佣，而住山梅野则继续在岛上生活，这对姐妹几十年来很少见面，直到他们 70 多岁时才建立联系。美国国家卫生研究院称，依据科学家推测，生活方式等因素，例如：饮食和锻炼，在生命的前 80 年起着重要作用，此后随着年龄的增长，基因因互在保持一个人健康方面变得越来越重要。

6、一些两足恐龙摇摆尾部促进奔跑

考古学家称，两足恐龙奔跑时摇动尾部可能与人类行走和跑步时摆动手臂的原因相同。依据一项最新研究，长着细短前肢、两条长腿的恐龙可能通过摇动尾部来促进奔跑，分析灭绝物种是如何奔跑并不容易，因为当前仅有骨骼和脚印化石可供分析，之前大多数关于两足恐龙的研究，例如：霸王龙，都是通过观察它们的腿部来推断它们的运动。目前，研究人员对三叠纪时期一种行动快速的两足恐龙物种 —— 腔骨龙，进行计算机模拟分析，将恐龙脊椎骨分成多个部分，例如：身体、头部、颈部、背部和尾部，之后研究人员能切换身体各个部分，以弄清楚模拟恐龙在尽可能短的时间内从 A 点快速跑到 B 点，身体每个部位到底扮演着什么角色。

7、岩羊用锋利的角刺杀灰熊

加拿大国家野生公园发现一具神秘的雌灰熊尸体，经过全面尸体分析检查，研究人员称杀死灰熊的竟然是岩羊，岩羊很可能利用其锋利的角刺穿灰熊身体最终导致死亡。近日，徒步旅行者在一条徒步路线上发现这只 70 公斤雌灰熊的尸体，随后公园管理员迅速用飞机将尸体运走，避免吸引更多的捕食者，使徒步旅行者处于危险之中。研究人员最初并不确定雌灰熊的死因，似乎是被什么锋利物体刺伤脖颈和腋窝，通过全面尸检最终核实灰熊的伤口大小和形状与岩羊角一致，因此他们推测是灰熊攻击岩羊时，岩羊奋力反击严重刺伤了灰熊。