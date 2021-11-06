《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》印发，部署五项重点任务

中国政府网近日发布《国务院印发“十四五”国家知识产权保护和运用规划》（以下简称《规划》），《规划》中部署了五项重点任务，并明确了我国在知识产权保护方面

其中，主要目标有四个，分别是：知识产权保护迈上新台阶、知识产权运用取得新成效、知识产权服务达到新水平、知识产权国际合作取得新突破等四个主要目标。

同时，《规划》中提及五项重点任务，一是全面加强知识产权保护激发全社会创新活力，完善知识产权法律政策体系，加强知识产权司法保护、行政保护、协同保护和源头保护。

二是提高知识产权转移转化成效支撑实体经济创新发展，完善知识产权转移转化体制机制，提升知识产权转移转化效益。

三是构建便民利民知识产权服务体系促进创新成果更好惠及人民，提高知识产权公共服务能力，促进知识产权服务业健康发展。

四是推进知识产权国际合作服务开放型经济发展，主动参与知识产权全球治理，提升知识产权国际合作水平，加强知识产权保护国际合作。

五是推进知识产权人才和文化建设夯实事业发展基础。围绕五大任务，《规划》还设立了商业秘密保护工程等十五个专项工程。

围绕上述五大任务，《规划》还设立了商业秘密保护工程等十五个专项工程。的主要目标，设立了“每万人口高价值发明专利拥有量”等预期性指标。