华龙一号再传喜讯：中核集团福清核电 6 号机组开始装料

IT之家 11 月 7 日消息，近日，我国自主三代核电华龙一号喜讯频传。

中核集团宣布，继华龙一号海外示范工程巴基斯坦卡拉奇 3 号机组热试成功之后，11 月 6 日，随着第 1 组燃料组件入堆，华龙一号示范工程第 2 台机组 —— 中核集团福清核电 6 号机首炉燃料装载正式开始，标志着该机组进入主系统带核调试阶段，向建成投产迈出了重要一步。

IT之家了解到，华龙一号是当前核电市场上接受度最高的三代核电机型之一，设计寿命为 60 年，反应堆采用 177 堆芯设计，创新性采用“能动和非能动”相结合安全系统和双层安全壳等技术。

目前，华龙一号已有 2 台机组投入商运，海内外共有 8 台采用中核集团华龙一号技术的核电机组在建在运，建设运行安全和质量处于良好受控状态。其中，华龙一号全球首堆福清核电 5 号机组自 2021 年 1 月 30 日投入商业运行之后始终保持安全可靠运行，已累计发电超过 70 亿千瓦时。

据了解，华龙一号每台机组装机容量 116.1 万千瓦，每年发电近 100 亿度，能够满足中等发达国家 100 万人口的年度生产和生活用电需求；同时相当于每年减少标准煤消耗 312 万吨、减少二氧化碳排放 816 万吨，相当于植树造林 7000 多万棵。