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B站：线上无障碍环境的改善绝非可有可无，S11 自制赛事首轮 50 万元活动奖金用于残疾人无障碍观影及观赛建设

2021/11/7 11:07:57 来源：IT之家 作者：江离 责编：江离
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IT之家 11 月 7 日消息，据B站官方微博，在英雄联盟 S11 全球总决赛期间，B站上线了首个无障碍观赛直播间，为听障人群提供手语翻译。

B站还表示：“我们相信，线上无障碍环境的改善，绝非可有可无。许多看不见的困难和需求，都应当得到回应。我们将持续推进B站无障碍功能的建设。”

B站原文：

恭喜 EDG 夺冠！刚刚结束的英雄联盟 S11 全球总决赛期间，B站上线了首个无障碍观赛直播间，为听障人群提供手语翻译。我们还与中国残疾人福利基金会联合发起行动，将 S11 自制赛事首轮 50 万元活动奖金用于残疾人无障碍观影及观赛建设

中国有 8500 万残障人士。我们相信，线上无障碍环境的改善，绝非可有可无。许多看不见的困难和需求，都应当得到回应。我们将持续推进B站无障碍功能的建设。如果您有任何建议，欢迎联络 [email protected]

希望大家共同的努力，能够让无障碍功能为更多人打开一个温暖、宽阔的通道。

bilibili x @人民电竞 联合发布

公益单位支持：中国残疾人福利基金会

IT之家了解到，B站推出的无障碍观赛直播间，支持 AI 语音识别字幕，为听障游戏爱好者即时显示解说内容。还有专业的手语翻译团队，在赛果播报及赛后采访环节提供手语翻译，并于每个比赛日推出手语互动内容。

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关键词：B站哔哩哔哩无障碍

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