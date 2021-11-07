B站：线上无障碍环境的改善绝非可有可无，S11 自制赛事首轮 50 万元活动奖金用于残疾人无障碍观影及观赛建设

IT之家 11 月 7 日消息，据B站官方微博，在英雄联盟 S11 全球总决赛期间，B站上线了首个无障碍观赛直播间，为听障人群提供手语翻译。

B站还表示：“我们相信，线上无障碍环境的改善，绝非可有可无。许多看不见的困难和需求，都应当得到回应。我们将持续推进B站无障碍功能的建设。”

B站原文：

恭喜 EDG 夺冠！刚刚结束的英雄联盟 S11 全球总决赛期间，B站上线了首个无障碍观赛直播间，为听障人群提供手语翻译。我们还与中国残疾人福利基金会联合发起行动，将 S11 自制赛事首轮 50 万元活动奖金用于残疾人无障碍观影及观赛建设。

中国有 8500 万残障人士。我们相信，线上无障碍环境的改善，绝非可有可无。许多看不见的困难和需求，都应当得到回应。我们将持续推进B站无障碍功能的建设。如果您有任何建议，欢迎联络 [email protected]。

希望大家共同的努力，能够让无障碍功能为更多人打开一个温暖、宽阔的通道。

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公益单位支持：中国残疾人福利基金会