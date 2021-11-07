为接 Crew-2 机组人员返回地球，SpaceX 载人发射第四次推迟

11 月 7 日消息，据报道，当地时间周六，美国宇航局（NASA）宣布，SpaceX 为其执行的第三次商业宇航员任务 Crew-3 第四次推迟，以便首先将第二次任务 Crew-2 的机组人员接回地球。

NASA 和 SpaceX 已经决定，将 Crew-3 任务的发射时间从美国东部时间 11 月 8 日（北京时间 11 月 9 日）推迟至 11 月 10 日晚上 9 点零 3 分（北京时间 11 日晚上 9 点零 3 分)，这次任务将把四名宇航员送往国际空间站。

▲ Crew-3 机组成员

Crew-3 机组人员包括 NASA 宇航员拉贾・查里（Raja Chari，任务指挥官）、汤姆・马什伯恩（Tom Marshburn，飞行员）、凯拉・巴伦（Kayla Barron，任务专家）以及欧洲航天局宇航员马蒂亚斯・毛雷尔（Matthias Maurer，任务专家）。

与此同时，NASA 宣布，Crew-2 将于美国东部时间 11 月 7 日下午 12 点零 4 分（北京时间 11 月 8 日下午 1 点零 5 分）离开国际空间站返回地球，预计将于 11 月 8 日上午 7 点 14 分在佛罗里达州海岸溅落。

Crew-2 机组人员包括 NASA 宇航员沙恩・金布罗 (Shane Kimbrough) 和梅根・麦克阿瑟 (Megan McArthur)、日本宇宙航空研究开发机构 (JAXA) 宇航员星出彰彦 (Akihiko Hoshide) 以及欧洲航天局 (ESA) 宇航员托马斯・佩斯奎特 (Thomas Pesquet)。

▲ Crew-2 机组成员

最近这段时间以来，围绕 Crew-2 的返航日期和 Crew-3 的发射日期始终存在很大不确定性。Crew-3 原本计划在万圣节 (10 月 31 日）发射，但预计会出现恶劣天气，不得不推迟 72 小时。

随后，Crew-3 的一名宇航员出现了轻微的健康问题，发射被第二次推迟，直到周六（11 月 6 日）。但不利的天气预报很快就促使 NASA 改变了计划，将发射至少再推迟了 48 小时。

NASA 和 SpaceX 现在已经决定在 Crew-3 升空之前将 Crew-2 带回地球，这是因为后者在太空中驻留的最后期限即将到来。Crew-2 于 4 月 23 日发射升空，如果 8 日能够返回地球，将意味着其在太空中度过了 199 天时间。此前，SpaceX 的载人龙飞船预计最多能在轨道上停留 210 天。

然而，Crew-2 的最新返航计划仍有可能改变，毕竟这些安排需要天气情况良好，就像发射一样。NASA 官员说，如果天气条件不允许 Crew-2 按时返航，它在 11 月 8 日还有一个后备机会。

SpaceX 曾与 NASA 签署价值数十亿美元的合同，负责帮助后者运送宇航员往返地球和国际空间站之间。