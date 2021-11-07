神舟十三号乘组出舱准备/锻炼视频公布：试用螺丝刀，试穿航天服

IT之家 11 月 7 日消息，目前我国神舟十三号航天员乘组已经做好出舱准备，将于近期择机进行出舱太空行走任务。载人航天办公室《天宫 TV》频道今日发布了最新的 4 分钟视频，展现了翟志刚、叶光富、王亚平航天员进行出舱准备的画面。

航天员们首先进行了出舱工具拆包，将米黄色包裹打开，里面是大量金属工具、把手以及电动螺丝刀等。

另一个包裹内部装有安全绳等物品，可以看到绳子本身为墨绿色，快挂体积十分大。

视频中还展现了航天员试用电动螺丝刀的画面。航天员叶光富手持螺丝刀，可以看到前部的金属杆十分长，产品采用全金属机身，底部是巨大的电池。

视频中还展现了另一个螺丝刀。航天员们使用黄色胶带缠住底部的电池固定，预计这样可以使电池的密封更加完善，同时防止盖子意外打开。

航天员们还试穿了舱外航天服。视频中可以看到，航天服需要在另一人的帮助下才能穿上，其手部拥有灰色的防滑垫，掌心处还有一个小镜子。

值得注意的是，视频中航天员在节点舱进行航天服试穿，其中一个舱门的标签写有“问天”字样，这是为将于明年发射的“问天”实验舱预留的对接口。

IT之家了解到，航天员在太空需要经常进行 体育锻炼，以保持肌肉力量。视频中航天员使用弹力带辅助，将脚固定住进行训练。航天员王亚平身着灰色运动服，同样使用弹力带进行锻炼。