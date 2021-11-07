缺货涨价致安防设备商 Q3 业绩集体下滑，芯片企业却受益翻倍增长

截止目前，A 股安防上市企业均已公布三季度报，笔者盘点发现，在 17 家安防设备上市公司中，除海康威视外，其他 16 家企业，要么营收同比下滑，要么净利润同比下滑，抑或是营收及净利润双下滑；即便是大华股份，Q3 净利润增速也出现同比暴跌情况。整体看，17 家安防上市公司 Q3 净利润同比减少 12.44%。

笔者了解到，芯片短缺及上游原材料采购价格上涨仍是引发安防设备商 Q3 业绩不理想的主要原因。受此影响，本土芯片企业加速填补市场空缺，6 家 A 股安防芯片供应商 Q3 营收同比增长 70.73%，净利润同比增长 153.53%，特别是富瀚微、北京君正、国科微这三家企业，Q3 净利润分别同比暴增 4753.94%、2459.8%、783.27%。

增收不增利，Q3 仅两家安防企业净利润实现增长

本次统计的 A 股上市安防设备商合计为 17 家，主要涉及视频监控（11 家）、红外热成像（2 家）、可视对讲（2 家）、门禁/停车场（1 家）、报警（1 家）等领域领先企业。

从营收看，17 家安防企业前三季度合计营收 972.32 亿元，同比增长 25.84%。海康威视和大华股份仍是营收主力，前三季度合计创收 765.55 亿元，占总营收比重达 78.74%，较去年同期提升 3.93%，龙头效应进一步增强。

具体到各个企业，有 11 家公司营收为同比增长状态，同比下滑的企业有英飞拓、中安消、大立科技、安联锐视、中威电子、东方网力等 6 家。

17 家安防设备商前三季度营收统计（单位：万元）

统计来看，这 17 家公司 Q3 合计营收为 364.27 亿元，同比增速为 14.34%。其中，Q3 营收同步比增速跑赢前三季度增速的企业仅有千方科技（宇视科技）、中威电子、东方网力三家企业；而营收出现负增长的企业数量多达 9 家，占比 52.94%。该季度，海康威视、大华股份也未能延续此前势头，同比增速分别降至 22.37%、26.56%。

而在归属上市公司股东净利润方面，今年前三季度 17 家企业合计盈利 142.1 亿元，较上年同期增长 12%。其中，海康威视一家企业占总净利润比重为 76.68%，较上年同期提升超 10 个百分点；海康威视 + 大华股份的净利润比重也从上年同期的 88.22% 提升至 93.46%。

具体到企业方面，亏损企业较上年同期增加一家，达 6 家；净利润同比增长的企业仅有海康威视、高德红外、捷顺科技、安联锐视 4 家企业，同时，苏州科达、ST 网力亏损幅度有所收窄。其余企业均处于同比下滑或亏损状态。其中，英飞拓亏损幅度同比扩大 294.79%，汉邦高科由盈转亏同比下滑 195.73%，锐明技术净利润同比下滑 60.33%，安防行业龙头企业大华股份也下滑 15.08%。

17 家安防设备商前三季度净利润统计（单位：万元）

再看 Q3 的盈利能力，17 家企业合计净利润为 51.4 亿元，同比下滑 12.44%，海康威视一家企业占比达 87.24%，较上年同期提升 22.25%。Q3 净利润同比增长的企业仅海康威视、安联锐视两家企业，另有东方网力亏损幅度收窄；其余企业或同比下滑，或持续亏损。

其中，大立科技、汉邦高科、中威电子、苏州科达、英飞拓、中安消 6 家企业 Q3 净利润同比下滑幅度均超过 100%。大华股份的净利润也同比下滑了接近 50%，拉低了其前三季度的净利润增速。整体看，Q3 营收及净利润同比均为增长状态的仅海康威视一家企业，且较上半年相比，增速大幅放缓。

供应链缺货涨价成安防企业业绩变动主因

从时间跨度看，上半年业绩表现较好，主要原因是，随着国内疫情防控常态化，2020 年受疫情耽误的工程项目在今年上半年加速完工，给安防企业带来了业绩增长。但在第三季度，国内疫情多点反弹，疫情防控措施再次收紧，不少安防项目进度再次受影响，致使部分工程完工及结算延后，加剧部分设备商 Q3 营收及净利润双下滑。

不过，当前市场上供应链紧张、原材料持续涨价等因素仍是造成企业经营亏损或净利润下滑的主要原因，包括海康威视、大华股份等多家设备商均提及前三季度受上游原材料缺货涨价影响明显。

截至目前，安防行业芯片短缺仍在持续，同时 PCB 板、液晶显示屏等原材料均出现不同程度涨价，导致企业的利润空间不断被压缩。为此，安防设备商今年已进行了多轮调价，但仍难以抵消上游材料涨价带来的盈利压力。大华股份某区域市场负责人表示，已签订单仍在按原合同价格执行，给企业带来了较大的亏损压力。

为降低供应链缺货涨价及疫情带来的影响，不少企业采取降低主动集成业务占比，优化合作伙伴生态等策略，同时缩短项目回款周期。海康威视前三季度实现营收及净利润双增长，除了销售规模增加，大幅降低应收账款及财务费用支出也是重要原因，真正落实开源节流策略。

而疫情防控常态化后，对测温产品需求大幅下降，致使大华股份、大立科技、高德红外的疫情防控业务营收及毛利率大幅下降，特别是后两家以红外热成像产品为主营业务的企业，他们的业绩已在后疫情时代回归常态化，致使净利润同比大幅下滑。

与此同时，国际汇率的波动，也给本土企业安防企业的外销业务带来了较大影响。如外销营收比重较大的同为股份、锐明技术，汇率波动已成为影响其业绩下滑的主要要素之一，英飞拓、大华股份、海康威视等企业的也受汇率影响导致海外业务业绩不及预期。其中，大华股份在印度等一些发展中国家的业绩虽然表现较好，但汇率波动拉低了整体毛利率。

除了受如上原因影响外，部分企业还受国际环境、细分行业市场环境的影响。如苏州科达，其于今年 7 月 10 日被美国商务部新增列入“实体清单”，此事件已对该公司部分产品的研发、生产、供应链等造成了不同程度的影响，导致部分业务实施进度有所延缓。安居宝等可视对讲企业则受恒大等地产集团资金链断裂影响而主动收缩业务，导致营收增速下滑。

芯片企业继续受益，业绩大幅增长

由于海思无法供应芯片，造成的安防芯片市场空缺至今仍在弥补之中，给北京君正、国科微、富瀚微、瑞芯微、全志科技、振芯科技等本土安防芯片提供商带来了持续性增长机遇，其中，安联锐视已顺利完成主芯片平台切换以及各项新产品的研发创新，将持续加大对非海思芯片的需求量。

同时，海康威视、大华股份等企业此前囤积的芯片已被大量消耗，正在加大对芯片等原材料备货。今年前三季度，与上年同期相比，海康威视以芯片为代表的原材料存货增加了 66%，预付款项增加了 117.2%；大华股份存货增加 68.08%，预付款增加 47.69%；锐明技术存货增加 154.09%，预付款增加 53.7%；其他安防设备商同样存在存货大幅增加的情况。

受益下游旺盛需求，今年前三季度，6 家 A 股上市安防芯片提供商合计实现营收 110.48 亿元，同比增长 140.96%；其中，北京君正、国科微、富瀚微均同比增长超过 200%，成为本土填补安防芯片市场空缺的主力供应商；瑞芯微、全志科技、振芯科技等非以安防芯片为主的企业也受益较快发展。

6 家安防芯片提供商前三季度营收统计（单位：万元）

营收大幅增长的同时，安防芯片提供商的净利润也在大幅增长。前三季度，6 家芯片企业的归属上市公司股东净利润为 20.07 亿元，同比增长 317.73%；需要指出的是，6 家企业的净利润增速均超过 100%，特别是国科微，同比增速超 119 倍，北京君正也有 27 倍，富瀚微超 5.5 倍。

6 家安防芯片提供商前三季度净利润统计（单位：万元）

值得注意的是，受设备商 Q3 整体业绩不理想影响，芯片提供商的 Q3 业绩整体表现不及前三季度表现，其中 Q3 营收同比增速降为 84.32%，远不及前三季度的 140.96%；净利润同比增速为 268.1%，低于前三季度的 317.73%。不过，富瀚微 Q3 在子公司后端产品、具备 AI 功能的 IPC 新品持续放量带动下，Q3 业绩同比扭亏为盈。