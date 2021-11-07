美国悬赏 1500 万美金征集黑客组织“黑暗面”线索，因其攻击输油管道网络

11 月 7 日消息，当地时间四日，美国国务院宣布悬赏 1000 万美元征集网络犯罪组织“黑暗面”（DarkSide ）高层领导人的身份和位置信息。美国联邦调查局称该组织设在俄罗斯。

此外，国务院还承诺额外支付 500 万美元用于寻找参与“黑暗面”5 月对 Colonial Pipeline 系统黑客攻击的犯罪个人信息。

美国国务院发言人普莱斯在一份声明中表示，通过提供这一奖励，证明美国一直致力于保护世界各地的勒索软件受害者，免受网络犯罪分子的利用。

这两项悬赏金额合计约 9600 万元人民币。为什么这个黑客组织会被美国如此重金悬赏呢？5 月份的时候到底发生了什么，让美国怒不可遏？

导火索

就在今年 5 月“黑暗面”组织对科洛尼尔管道运输公司（Colonial Pipeline）发起勒索攻击，迫使这家美国最大的输油管道关闭，导致美国东南部地区汽油价格飙升、恐慌性购买和地区性燃料短缺，令全美多地陷入紧急状态。

该组织在 5 月 6 日入侵科洛尼尔管道运输公司的网络，并窃取近 100GB 的数据，黑客对目标系统植入勒索软件，并要求受害者付款解密，否则将把数据泄漏到互联网上。Colonial Pipeline 公司被迫向该网络犯罪组织支付了 500 万美元的加密货币作为赎金，之后才获得了解锁网络的钥匙。

虽然美国司法部称 6 月份已经找回了约 230 万美元赎金。但是还是彻底惹怒了美国。

美国总统严厉抨击称，攻击输油管道“是一种犯罪行为”。

据了解，DarkSide 首次出现在 2020 年 8 月，是勒索软件团伙的新锐代表，该组织采用勒索软件即服务（ RaaS）模型进行各种犯罪活动，并专门针对有能力支付大型赎金的企业进行攻击，在加密数据的同时并窃取数据，并威胁如果不支付赎金就将其数据公开。据 DarkSide 组织称，其勒索软件配备了市场上最快的加密速度，并且包括 Windows 和 Linux 版本。

自其出现以来活动猖獗，让各国的企业组织头疼。

2020 年 11 月，DarkSide 勒索软件团伙声称，他们正在伊朗建立一个分布式存储系统，用来存储和泄露从受害者那里窃取的数据。并且招募开发人员进行编程开发，以及招募会员来实施企业入侵，开发人员和会员都可以获得一定比例的报酬。

2021 年 4 月 20 日，DarkSide 团伙通过网络攻击手段做空上市企业（如针对在纳斯达克或其他股票市场上市的公司），致使目标公司股价下跌，从而增加受害者的压力。

2021 年 4 月 28 日，DarkSide 团伙疑似攻击意大利信贷银行 Banca di Credito Cooperativo，攻击造成该银行的 188 个分支机构业务瘫痪。

该组织此前已经攻击过 40 多个受害者组织，并要求索取 20-2000 万美元的赎金。

勒索攻击与传统的网络攻击不一样，因为它不撬你的保险柜，而是给你做一个更大的保险柜，把你的保险柜也锁起来，这样我也用不了你也用不了，你就只能交赎金。

2021 年 5 月全球最大的肉类供应商 JBS 遭到勒索病毒攻击；美国软件开发商 Kaseya 遭勒索攻击，网络攻击团伙索要高达 7000 万美元的赎金；还有几周前美国最大电视台运营商之一的 Sinclair 广播集团也称遭到勒索软件攻击，其部分服务器和工作站数据被勒索软件挟持，办公室网络和运营网络也被迫中断。还有几天前，勒索软件团伙 Grief 声称已在一次攻击中“命中”美国全国步枪协会（NRA）。

一桩桩一件件的勒索攻击事件，终于让美国忍无可忍了。或许这只是一个开始，用这个风头最盛的黑客组织开刀而已。

当然美国称“黑暗面”是俄罗斯组织，不知是否出自政治的考量，因为没有确切的证据，我们也不得而知。但是“黑暗面”对外宣称：“我们的目标是赚钱，不是给社会制造麻烦，也不是政治行为。”各执一词无可定论。

敲响产业安全警钟

根据不完全统计，2021 年每 11 秒将发生一次勒索攻击，而勒索攻击给全球带来的经济损失或达 9000 亿美金。

目前勒索攻击已经演变为全球性的安全问题，勒索攻击已经向专业化和组织化发展。

随着区块链、比特币等技术的发展，赎金支付越来越隐匿和快速，勒索赎金也越来越高，黑客拿到高报酬后，逐渐细分出更多工种，形成了完整的产业链条。

今天勒索攻击已经渗透到各种关键的产业领域了，能源、交通、通信、医疗、工业、运输等领域，这些掌握着城市运转的重要命脉的企业成为勒索攻击的对象。

像除了上述提到的科洛尼尔管道运输公司事件外，此前 2017 年全球最大的航运企业马士基集团曾遭到 Petya 勒索病毒攻击，公司系统内部被迫关闭，波及全球 76 个港口的运营，这次攻击事件最终导致损失 2 亿到 3 亿美元。

还有一些传统的制造业还依赖传统的 IT，往往成为黑客攻击的目标。但是又源于制造业相互关联，意味着一家工厂被黑客盯上，整个产业链都将受到影响。

雷锋网认为，随着数字化转型不断深入，企业的网络安全建设也应该成为最基础的保障，只有后方安全，才能在数字化的赛道上跑的越快越远。

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