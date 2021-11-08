打不过就改变 Java 未来，微软官宣加入 JCP 计划：将参与制定 Java 平台规范

IT之家 11 月 8 日消息，微软近日在博客宣布，将加大对 Java 的投资力度，已签署 Java 规范参与协议，称为 JSPA，正式加入 JCP（Java Community Process）计划。

甲骨文 JCP 计划主席兼主任 Heather VanCura 表示：“在过去的 23 年里，JCP 计划与国际 Java 开发人员社区合作指导了 Java 平台的规范。JCP 计划欢迎企业、开源、个人和 Java 用户参与。我们很高兴欢迎微软加入 JCP 计划，它继续代表充满活力的 Java 生态系统，我们期待看到微软的贡献。”

IT之家了解到，JCP 是为 Java 技术开发标准技术规范的机制，支持对提交 Java API 建议感兴趣的个人开发人员、客户和供应商之间的协作。

微软表示，自 2021 年 4 月宣布 Microsoft Build of OpenJDK 以来，微软内部的 Java 使用已经超越了 Minecraft，有超过 50 万个 JVM 在生产中运行数百个内部系统。除了大量的内部 Java 使用外，还有许多客户和开发人员在 Microsoft Azure 和 GitHub 上编码和运行 Java。加入 JCP 是微软在帮助塑造 Java 平台的未来方面向前迈出的重要而自然的一步。

此外，2021 年 9 月，甲骨文公司提出了商业 Oracle JDK 二进制文件的两年制 LTS 节奏，微软表示将跟随甲骨文的脚步，Microsoft Build of OpenJDK 也将保持两年制 LTS 节奏。

在工具方面，微软的 Visual Studio Code、GitHub Copilot 和 GitHub Codespaces 也都已经支持了 Java。