华为“血压监测装置”专利解密：可获取腕围数据与腕部脂肪厚度数据

近日华为正式获批开始生产医疗器械，华为腕部单导心电采集器正式批准生产。华为消费者业务手机产品线总裁“何刚”微博发文指出，华为首款可以测量血压的智能手表已通过医疗器械注册检验。

腕式电子血压计在测量腕部血压时，通过与气囊相通的气压传感器测量气囊内的气压信号。在相同腕围情况下，如果受试者腕部脂肪厚度较厚，桡动脉隐藏较深，由于脂肪组织具有一定的弹性，起到缓冲作用，就会导致气囊内的气压大于真实压迫在桡动脉处的压力，脉搏波信号会往右移，导致测得的血压高于真实收缩压。

为此，华为于 2020 年 4 月 16 日申请了一项名为“血压检测装置”的发明专利（申请号: 202020567693.3），申请人为华为技术有限公司。

▲ 图 1 血压检测装置模块原理框图

图 1 为本发明提出的血压检测装置的一种模块原理框图，该装置包括腕围检测组件 03、腕部脂肪厚度检测组件 01、血压检测组件 02 以及处理器 04，处理器分别与其他三个组件连接。腕围检测组件获取用户的腕围数据，腕部脂肪厚度检测组件获取用户的腕部脂肪厚度数据，血压检测组件获取用户的血压数据，最后处理器根据腕围数据以及腕部脂肪厚度数据，对血压数据进行校正。

处理器具体根据腕围数据以及腕部脂肪厚度数据，判断血压数据是否需要进行校正，并在血压数据需要进行校正时，从预设的数据库中获取与腕围数据以及腕部脂肪厚度数据对应的映射关系，以此对血压数据进行校正。其中，血压检测装置包括主体部，以及与主体部连接的表带，表带将主体部佩戴在用户的手腕上，主体部内还包括处理器。

腕围检测组件包括可调元器件和电参数检测电路，两组件进行连接，电参数检测电路位于主体部的内部，能够检测可调元器件的电参数，并根据预先建立的电参数与腕围数据的对应关系，获取与检测到的电参数对应的腕围数据。

腕部脂肪厚度检测组件包括：激励电极、检测电极以及阻抗检测电路。激励电极位于主体部的侧面，能够转发激励电压。检测电极设置于主体部的底部，用于接收检测电压，检测电压由激励电压根据用户腕部脂肪的压降而产生。阻抗检测电路设置于主体部的内部，能够生成激励电压，并根据激励电压和检测电压计算获得腕部脂肪厚度数据。

简而言之，华为的血压监测装置专利，通过获取用户的腕围数据以及腕部脂肪厚度数据，提高了血压测量精度，以及血压测量装置的兼容性，增强了用户的佩戴体验。