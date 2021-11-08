三星发布 Galaxy Watch 4“PXG 高尔夫”版，配定制表带和表盘

IT之家 11 月 8 日消息，据 SAMMOBILE 报道，三星在推出 Galaxy Watch 4 高尔夫版近两个月后，又推出了一款针对高尔夫爱好者的 Galaxy Watch 4 PXG 高尔夫版。这款型号是三星电子与高端高尔夫品牌 PXG 合作推出的产品，将于 2021 年 11 月 11 日在韩国上市。

三星 Galaxy Watch 4 PXG 高尔夫版包含一个 PXG 钱包、一个 PXG 高尔夫球球标、两款 PXG 专用表带和 3 个 PXG 表盘。

PXG 皮夹采用 100% 柔软的天然牛皮和山羊皮衬里。PXG 高尔夫球球标由不锈钢制成，带有 PXG 标志。表带一款为皮革表带，提供舒适的佩戴体验；另一款为硅胶表带，更适合锻炼时佩戴。

三星 Galaxy Watch 4 PXG 高尔夫版预装了智能球童 (Smart Caddie) 应用程序，通过提供精确的距离测量功能。

三星电子发布了两款 Galaxy Watch 4 PXG 高尔夫版，尺寸分别为 40mm (银色) 和 44mm (黑色)。40 毫米版售价 59.9 万韩元 (约 3200 元)，44 毫米版售价 62.9 万韩元 (约 3400 元)。这款特别版智能手表可以从三星官方的网站上购买，三星将在 11 月 18 日前向买家发货。

IT之家了解到，三星 Galaxy Watch 4 于今年 8 月发布，配备了三星全新的 Exynos W920 处理器，该处理器采用 5nm 工艺制造，在处理能力有巨大的提升，可平稳运行 Wear OS 应用程序。该手表还拥有 GPS 和各种传感器，包括加速计、气压计和心率传感器等，还具有心电图功能、睡眠追踪功能、跌倒检测功能等，可测量体脂成分，支持 IP68 级别防尘防水。