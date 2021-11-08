OneWeb 创始人拟发射 32.7 万颗卫星，挑战 SpaceX 星链

11 月 8 日消息，据外媒报道，卫星运营商 OneWeb 的创始人格雷格・惠勒 (Greg Wyler）正在策划一个庞大的计划，向地球轨道上发射数十万颗卫星以帮助建立全球无线宽带网络。

惠勒曾是谷歌前高管，他最近向卢旺达航天局提交文件，希望在低地轨道上发射 32.7 万颗小型卫星建立太空互联网，挑战 OneWeb 和埃隆・马斯克 (Elon Musk) 旗下太空公司 SpaceX 的星链（Starlink）计划。

2020 年，英国政府牵头进行了一项不同寻常的交易，将 OneWeb 从破产中拯救出来。现年 51 岁的惠勒与 OneWeb 已经没有任何牵连。现在，两位业内消息人士称，惠勒是卢旺达上个月公布的代号为“Cinnamon”项目的幕后负责人。

这引发了航天界对其真正起源和最终命运的担忧和猜测。如果这些计划得到批准，即使卢旺达自己永远不发射卫星，也可以出售发射许可权。消息人士称，该项目“具有非常重要的战略意义，30 万颗卫星发射权可以出售给出价最高的人”。

两位业内消息人士称，惠勒是卢旺达总统保罗・卡加梅（Paul Kagame) 的朋友，他参与了提交文件的制定，尽管文件中没有提到他的名字，但惠勒的前顾问、咨询公司 Access.Space 的托尼・阿扎雷利（Tony Azzarelli) 被提到。

卫星公司通常会严格保密计划。例如，马斯克的 SpaceX 于 2014 年首次向挪威申请了名为“Steam”的项目，该项目后来更名为星链。阿扎雷利的发言人表示，他不能对独立咨询工作置评。惠勒也没有回应置评请求。

上个月，卢旺达航天局的首席执行官弗朗西斯・恩加博 (Francis Ngabo）说：“太空不再像 20 世纪的大部分时间那样，只有少数几个国家能够进入。这份文件反映了这一事实，也表明了我们未来的雄心。”

惠勒与卢旺达政府的关系可以追溯到近 20 年前。他经营着国家电信公司 Rwandatel，该公司后来于 2011 年倒闭。惠勒还创立了卫星公司 O3B，后者被以超过 7 亿美元的价格卖给了卢森堡的 SES。

然后，惠勒创立了 OneWeb，该公司吸引了卢旺达政府的投资，总共筹集了 34 亿美元资金，用于建设由数百颗宽带卫星组成的太空互联网。该公司于 2020 年 3 月申请破产，惠勒拥有 11% 的股份。但其后来得到了英国政府的救助，不过惠勒已与该公司断绝关系。

SpaceX 和 OneWeb 始终在争相在低地轨道部署卫星，这些卫星可以为偏远地区提供宽带连接服务，尽管耗资达数十亿美元。到目前为止，星链已经发射了 1800 多颗在轨卫星，而 OneWeb 有 322 颗。