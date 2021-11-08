我国科学家在对我国极寒天气的季节累积效应研究中取得进展

IT之家 11 月 8 日消息，据中国科学院官网，近日，中国科学院大气物理研究所副研究员姚遥、博士张文其及其合作者分析了影响 2021 年初我国的极寒天气过程。

大气物理研究所科学家研究发现，2021 年初我国极寒天气的爆发可归因于欧亚地区上空大范围的乌拉尔阻塞（UB）高压的发展以及合并过程。

▲ 2021 年初频繁极寒过程的季节累积效应示意图

随着全球变暖和气候异常信号（如北极放大）的持续，全球中纬度地区频繁发生极端天气。

冬季，我国大范围极寒天气的出现往往与环流背景的异常、海洋异常模态的影响等有关。

研究发现，2021 年初我国极寒天气的爆发可归因于欧亚地区上空大范围的乌拉尔阻塞（UB）高压的发展以及合并过程。2020 年秋季至 2021 年初发生了几次连续的 UB 过程。这些 UB 过程发生后，东经 60° 附近区域对流层大气会发生明显的向上能量传播，导致平流层涡旋的减弱。

同时，UB 过程也会导致 KESS 海冰明显减少，欧亚大陆中高纬度地区的西风急流明显减弱。

此外，秋季北极地区喀拉海和东西伯利亚海（KESS）的海冰覆盖率为 1979 年以来的历史最低值，这可能是一个异常前兆信号。

总体而言，在频繁的 UB 过程、KESS 变暖和持续的负位相北大西洋涛动（NAO-）的季节性累积效应下，本应季节性增强的北极涡旋变得比气候平均值更弱和更加不稳定，再叠加拉尼娜的协同影响，导致极端寒冷事件的频繁发生。

IT之家了解到，该研究成果发表于 Advances in Atmospheric Sciences 的“2020/21 冬季东亚和北美地区极寒天气过程”专刊。