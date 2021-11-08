大众 CEO：特斯拉生产一辆车只要 10 小时，我们要将其视为竞争对手

IT之家 11 月 8 日消息，大众 CEO Herbert Diess 在给他的管理团队的一份新说明中表示，大众需要更像特斯拉。

electrek 拿到了 Herbert Diess 向管理层发表的演讲，其中详细描述了他将特斯拉视为大众主要竞争对手的原因。

Herbert Diess 表示：

长期以来，特斯拉一直因其汽车的软件、续航里程和加速度而受到赞赏，但在质量方面存在问题。但现在，特斯拉正在快速学习，质量越来越好，客户反馈越来越积极。在特斯拉柏林超级工厂，特斯拉希望通过 7000 人生产 500 万辆汽车，并且具有令人印象深刻的生产力：一条生产线预计每小时生产 90 件，生产每辆车只需要 10 小时。

IT之家了解到，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克长期以来一直表示，制造将成为汽车制造商的主要优势。此前其产量远低于大多数其他汽车制造商，而且质量也无法与其他高端汽车制造商相提并论。但是这几年情况有所好转，现在特斯拉可以以每年 100 万辆的速度生产电动汽车。

Herbert Diess 似乎知道特斯拉在柏林超级工厂计划生产的细节，他对 10 小时生产一辆车的印象特别深刻。相比之下，Herbert Diess 说大众在德国茨维考工厂的每辆车生产时间超过了 30 个小时，目前它的目标是缩短到 20 个小时，但这仍然是特斯拉的两倍。