时隔半年，SpaceX 将在美国东海岸开启新一批星链卫星发射任务

11 月 8 日消息，SpaceX 将于当地时间 11 月 12 日在美国佛罗里达州发射一批星链互联网卫星。这将是 SpaceX 近两个月来首次发射星链卫星，也是近半年来 SpaceX 首次在美国东海岸发射星链卫星。

据悉，SpaceX 在 2021 年前五个月的时间内完成 13 次星链卫星发射任务，总共将近 1000 颗卫星送入轨道。但在随后的五个月中仅发射了一批星链卫星。

9 月 14 日，SpaceX 在美国西海岸将第 51 颗利用激光通信的星链卫星 V1.5 送入轨道。而原定于本月中旬在西海岸发射的第二批星链卫星被无限期推迟。

事实上，几天前 SpaceX 还未确定星链卫星的发射日期。11 月 4 日，有人发现一枚二手猎鹰 9 号火箭助推器正沿肯尼迪航天中心的道路驶向 LC-40 发射台。由于 39 号发射台已经明确用于 SpaceX 安排实施载人航天任务 Crew-3 计划，这枚运输中的猎鹰 9 号火箭将用于发射星链卫星成为唯一合理解释。

图示：运输中的二手猎鹰 9 号火箭助推器

事实上，就在人们发现运输中火箭助推器的一天后，卡纳维拉尔角第 45 太空联队发布的危险区域信息证实，SpaceX 计划在美国东部时间 11 月 12 日周五早上 7 点到 8 点发射一批星链卫星。

此外，这次星链卫星发射任务并不是前往极地上空附近的第二组星链卫星第 2 次发射计划，而是第四组星链卫星的第 1 次发射。

SpaceX 的星链卫星网络第一阶段将发射 4400 颗卫星，共分成五组，公司根据不同运行轨道高度和倾角将卫星划分成不同组（Shell）。今年 5 月份，SpaceX 在东海岸成功发射一批星链卫星，意味着第一组卫星全部发射升空。9 月份，搭载激光通信技术的星链卫星 V1.5 首次发射升空，SpaceX 将其命名为第二组星链卫星的第 1 次发射。据悉，SpaceX 第二组卫星主要在极地上空运行，包括 720 颗卫星；第四组与第一组卫星数量相同，为 1584 颗卫星。

除此之外，第三组和第五组分别有 340 颗和 158 颗卫星。两组卫星在极轨道上的运行高度略有不同，很可能是 SpaceX 星链网络第一阶段发射的最后两组卫星。

与第一组所采用的星链卫星 V1.0 不同，第四组卫星都将是搭载激光通信技术的星链卫星 V1.5，这样星链卫星最终能够完全实现轨道通信，从而减少整个网络对卫星地面站的需求。

11 月 7 日，SpaceX 服务船鲍勃号与无人回收船 ASoG 离开卡纳维拉尔港，为发射星链卫星做准备。