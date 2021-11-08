微软宣布：Channel 9 网站内容将迁移到 Microsoft Learn，免费学习

IT之家 11 月 8 日消息，微软 Channel 9 频道是一个受欢迎的网站，它让你了解微软幕后人员构建产品的最新视频。在推出 17 年后，微软现在已经决定关闭 Channel 9。Channel 9 团队将成为 Microsoft Learn 的一部分，Channel 9 的大部分内容和文档一起被迁移到 Microsoft Learn。
除了你所期待的“由开发者为开发者制作”的内容外，你最喜欢的 Channel 9 产品将继续按照他们自己的节奏前进，只是在一个新的地点重新开始。
IT之家获悉，开发者可通过随时随地在 Microsoft Learn 上进行的更多学习获得更多技能，而且这是免费的。
这里有令人难以置信的学习机会和活动安排，以扩展微软 Ignite 的技术内容。保持你的活动后的势头，继续与微软一起学习。收听“询问专家”或 Learn TV 上的 Learn Live 系列等节目，实时向专家提问。通过参加全球的 After Party，与社区的技术专家进行休闲的双向对话。参加“圆桌讨论”，进行互动、非正式的讨论，并参加微软虚拟培训日，参加深入的培训活动，引导你实现职业和组织影响的多种可能性。
作为微软帮助每个人实现更多目标使命的一部分，微软将继续提供永远免费和永远在线的学习内容。“更多”意味着什么，取决于你的观点，但微软的观点是专注于帮助创造者学习新技能，驾驭角色变化，在职业生涯中成长，并保持对其工作至关重要的产品和技术的最新状态。
微软首席执行官萨蒂亚-纳德拉（Satya Nadella）谈到了“在流动中学习”，这也是描述所看到的情况的一种恰当方式。越来越多的人以大大小小的方式，在不同的平台和不同的媒体上随时随地地学习。
通过 Microsoft Learn，本月晚些时候，你将会看到数千小时的最新技术知识，这些知识是你从 Channel 9 频道获得的，它与大受欢迎的文档和 Microsoft Learn 内容一起出现在新的家园里。
原创节目包括：
Azure 星期五：Scott Hanselman、Donovan Brown 和 Lara Rubbelke 主持构建 Azure 的工程师，进行演示，回答问题，并分享见解。
询问专家：这是你向微软专家提问的机会 —— 实时直播。
实时学习：这些节目深入到 Microsoft Learn 模块中，并有专家嘉宾参与。加入到幕后信息和直播问答中来。
代码故事：这个系列展示了当地的云计算倡导者、最有价值的专业人士、产品经理和来自世界各地的社区领袖。
Hello World：每周三和周四，“Hello World”会播放 60 分钟的直播节目，由特别嘉宾、快速演示和现场问答组成。对于那些对微软产品和活动感兴趣的人来说，“Hello World”既有趣又有教育意义。
Inside Azure for IT：了解最新的 Azure 技巧、演示和技术技能建设资源，并保持在 Azure 上优化基础设施的性能、成本效率、安全性和可靠性的关键见解、工具和最佳实践的前沿。
On .NET：这个节目关注不断扩大的.NET 世界，包括 API、工具和在.NET 生态系统中创建的有趣项目。
Tabs vs Spaces：如果你在 Windows 设备上开发，为 Windows、iOS、Android、Web 创建，或在云中管理容器和服务，请收听 Tabs vs Spaces，以保持最新状态。
新的 MS 档案：有些东西永远不会过时，比如比尔-盖茨谈论未来的视频，或者杰森-赞德还是产品部门经理时谈论.NET CLR 的视频，以及其他你多年来喜爱的经典视频。你可以在 MS Archives 中找到它们。