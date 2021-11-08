微软宣布：Channel 9 网站内容将迁移到 Microsoft Learn，免费学习

IT之家 11 月 8 日消息，微软 Channel 9 频道是一个受欢迎的网站，它让你了解微软幕后人员构建产品的最新视频。在推出 17 年后，微软现在已经决定关闭 Channel 9。Channel 9 团队将成为 Microsoft Learn 的一部分，Channel 9 的大部分内容和文档一起被迁移到 Microsoft Learn。

除了你所期待的“由开发者为开发者制作”的内容外，你最喜欢的 Channel 9 产品将继续按照他们自己的节奏前进，只是在一个新的地点重新开始。

IT之家获悉，开发者可通过随时随地在 Microsoft Learn 上进行的更多学习获得更多技能，而且这是免费的。

这里有令人难以置信的学习机会和活动安排，以扩展微软 Ignite 的技术内容。保持你的活动后的势头，继续与微软一起学习。收听“询问专家”或 Learn TV 上的 Learn Live 系列等节目，实时向专家提问。通过参加全球的 After Party，与社区的技术专家进行休闲的双向对话。参加“圆桌讨论”，进行互动、非正式的讨论，并参加微软虚拟培训日，参加深入的培训活动，引导你实现职业和组织影响的多种可能性。

作为微软帮助每个人实现更多目标使命的一部分，微软将继续提供永远免费和永远在线的学习内容。“更多”意味着什么，取决于你的观点，但微软的观点是专注于帮助创造者学习新技能，驾驭角色变化，在职业生涯中成长，并保持对其工作至关重要的产品和技术的最新状态。

微软首席执行官萨蒂亚-纳德拉（Satya Nadella）谈到了“在流动中学习”，这也是描述所看到的情况的一种恰当方式。越来越多的人以大大小小的方式，在不同的平台和不同的媒体上随时随地地学习。

通过 Microsoft Learn，本月晚些时候，你将会看到数千小时的最新技术知识，这些知识是你从 Channel 9 频道获得的，它与大受欢迎的文档和 Microsoft Learn 内容一起出现在新的家园里。

原创节目包括：