【IT之家开箱】一加 9RT 原神限定礼盒图赏：砂糖定制装备，情怀满满

IT之家 11 月 8 日消息，一加手机于 11 月正式发售了一加 9RT 原神限定礼盒，售价 3799 元。礼盒基于“青空结界”配色 12+256 GB 版手机打造，采用青空主题配色，内含砂糖定制手机壳、砂糖立绘海报、砂糖定制散热背夹、砂糖徽章以及《原神》礼包兑换码，为原神玩家带来充满情怀的专属装备。

IT之家已收到一加 9RT 原神限定礼盒，现在为大家带来图赏：

一、礼盒开箱

礼盒采用磁吸翻折的开启方式，打开后即可看到“砂糖”立体卡片造型。“砂糖”是原神游戏中的角色之一，为风系四星角色，使用法器作为武器，主要培养方向为辅助向。

礼盒盖子打开后，可以看到底部的抽屉，拉开后展现的是徽章、专属手机壳以及手机本体等。

二、礼盒装备展示

这款礼盒包含的手机为一加 9RT，搭载高通骁龙 888 SoC、LPDDR5 内存以及 UFS 3.1 存储。手机采用三星 E4 材质 AMOLED 直屏，FHD+ 分辨率/120Hz 刷新率/600Hz 触控响应。手机配备五重空间散热系统，拥有 VC 均热板，同时配备三天线 Wi-Fi 系统。

该手机针对《原神》游戏进行优化，能够保证游戏时长时间维持高帧率运行，同时帧率波动小。

这款手机的玻璃后盖应用了 OC0 蒸镀工艺，形成了细腻的青色纹理。后盖两侧的曲面部分采用漫反射渐变工艺，逐渐过渡到高亮形态，使得手机有着立体质感。

原神限定礼盒内含的“砂糖”定制手机壳，颜色具有荧光质感，印有细腻的人物图案。该手机后置三摄，采用 5000 万像素 IMX766 防抖主摄，外加 1600 万像素超广角镜头、200 万像素微距镜头。

礼盒的信封中内含砂糖立绘海报，展开后即可看到全身。散热背夹中央还印有原神游戏中的风属性图案，代表着产品使用风冷 + 半导体散热片，为手机主动降温，保证性能持续发挥。

IT之家了解到，用户购买一加 9RT 原神限定礼盒，可以获得《原神》道具兑换码，内容如下：

原石 ×1000、自在松石块 ×5、精锻用魔矿 ×15、摩拉 ×100000、伍玖叁式营养餐 ×5。

目前一加 9RT 原神限定礼盒已经限量开售，定价 3799 元。而一加 9RT 青空结界手机 12+256 GB 单独购买，到手价 3699 元。