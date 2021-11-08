中老铁路老挝段动态检测完成，全线年底开通运营

IT之家 11 月 8 日消息，11 月 5 日 23 时 46 分，一列动态检测车顺利驶入万象站，完成了中老铁路磨丁至万象间线路设备动态检测，标志着中老铁路老挝段动态检测全部完成，全线开通运营进入倒计时。

动态检测是在工程静态验收合格后，采用检测列车和相关检测设备，在规定测试速度下，对全线各系统进行的综合测试，是铁路开通运营前的重要环节。

此次动态检测由老中铁路公司组织、铁科院集团公司负责实施、昆明局集团公司及各参建单位共同参与完成。现场成立了动态检测现场指挥部，设置综合协调、安全保障、运输组织、试验测试、电务保障、牵引供电、电力保障、机务和车辆保障、工务保障、房建保障、建设问题整改督办等 11 个工作小组，负责动态检测的日常组织实施。

此次动态检测历经 17 天，最高检测速度为 176 公里/小时，铁路部门通过采用检测列车、货物检测列车和相关检测设备，在规定测试速度下对各系统及相关系统间接口、匹配关系进行综合测试，验证轨道、通信、信号、供电、接触网等系统性能，通过一系列试验、检测以及设备调整优化，使各系统性能满足设计标准和运行要求，为后续验收工作及线路开通运营提供了科学依据。

IT之家获悉，中老铁路老挝段动态检测之后将转入试运行和项目验收阶段，验收合格并通过安全评估后，预计 2021 年底开通运营。