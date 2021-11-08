消息称英特尔 13 代酷睿 Raptor Lake-S 仍将支持 DDR4 内存

IT之家 11 月 8 日消息，根据爆料者“Moore’s Law is Dead”的消息，英特尔下一代桌面酷睿处理器 Raptor Lake-S 仍将支持 DDR4 内存。

▲ 图自英特尔官网

该爆料者认为，英特尔 13 代酷睿 Raptor Lake 还将支持 DDR4 内存。这意味着 Raptor Lake 仍会保持 LGA1700 接口，可能兼容现有的 Z690 主板，以及稍后发布的 H670/B660/H610 等主板。

IT之家了解到，英特尔 12 代酷睿 K 系列处理器的评测已经解禁，DDR5 内存因其延迟较 DDR4 更高，为游戏表现带来的提升并不理想，因此 13 代酷睿保留对 DDR4 的支持对于游戏玩家来说更为友好。

目前的爆料消息称，英特尔 13 代酷睿 Raptor Lake 相比 12 代核心数量会更多，Gracemont 小核心的数目会翻倍。

英特尔未锁频版第 12 代英特尔酷睿台式机处理器现已推出，包括 i9-12900K/KF、i7-12700K/KF、i5-12600K/KF 6 款。英特尔表示，12 代酷睿桌面处理器全新高性能混合架构有效地提升了多线程性能，相比前一代产品可将内容创作速度提升高达 2 倍。这六款台式机处理器支持 DDR5 内存和 PCIe 5.0 连接，首次采用 Intel 7 制程工艺。