华为胜诉，SolarEdge 太阳能技术专利被撤销

欧洲专利局上诉委员会维持了先前撤销 SolarEdge 一项太阳能技术专利的决定，该决定结束了 SolarEdge 在德国曼海姆对竞争对手华为提起的诉讼。

据 juve patent 报道，2018 年，以色列太阳能技术制造商 SolarEdge 在曼海姆提起诉讼，指控华为和德国分销商 Wattkraft 侵犯了其三项专利。

今年 10 月中旬，欧洲专利局上诉委员会驳回了 SolarEdge 对撤销诉讼 EP 29 30 839 B1（案件 ID：TO678/20-3.5.02）专利的上诉。欧洲专利局上诉委员会表示这项多电平逆变器专利已经过时。

该报道指出，SolarEdge 可能会在未来几天撤回在曼海姆的诉讼，否则这家以色列公司将面临高昂的侵权诉讼驳回代价。

据了解，SolarEdge 在曼海姆对华为提出的另外两项侵权诉讼也不顺利，2018 年，SolarEdge 指控华为侵犯其欧洲专利 EP 2 135 348 B1 和 EP 28 59 650 B1，涉案专利与太阳能逆变器和优化器相关。

2019 年 10 月，曼海姆地区法院驳回了对 EP 2 135 348 B1 的侵权诉讼。SolarEdge 就该决定向卡尔斯鲁厄高等地区法院提起上诉（案件编号：6 U 26/20），然而该法院于 2020 年 11 月宣布该专利无效。随后 SolarEdge 就这上述两项决定上诉至联邦法院（案件编号：X ZR 39/21），法院尚未对这两项上诉作出裁决。

2021 年 6 月，联邦专利法院维持了第三项诉讼专利 EP 28 59 650 B1，但有一些限制。SolarEdge 和华为均对该裁决提出质疑（案件编号：X ZR 79/21）。