OPPO Find X2 系列 ColorOS 12 升级开启公测招募

IT之家 11 月 8 日消息，根据 OPPO 社区的消息，Find X2 系列 ColorOS 12 升级公测招募现已开启，招募机型包括 Find X2、Find X2 英雄联盟 S10 限定版、Find X2 Pro 和 Find X2 Pro 兰博基尼版，招募时间为 11 月 8 日 - 11 月 9 日。

IT之家稍早前报道，ColorOS 现公布了 ColorOS 12 11 月升级适配计划，目前已经开始公测的 OPPO Find X3 Pro、Find X3 Pro 火星探索版、Find X3、OnePlus 9 Pro 5G、 OnePlus 9 5G 将于 11 月 25 日推送正式版。

部分次旗舰机型和旧旗舰机型也将开始公测。除了 Find X2 系列之外，Reno6 Pro+5G、Reno6 Pro+5G 名侦探柯南限定版将于 11 月 18 日推送；Reno6 Pro 5G 将于 11 月 22 日推送；Reno6 5G 将于 11 月 25 日推送。

2020 年 3 月，OPPO 正式发布了 OPPO Find X2 系列手机。Find X2 系列采用了 120Hz 6.78 英寸 3168*1440 QHD + 高刷新率屏幕，PPi 值达 513，支持 3K QHD+/120Hz 同开，色准达到行业最高标准 JNCD≈0.4；搭载 O1 超感画质引擎，支持 Motion Clear 视频动态插帧技术；搭载高通骁龙 865+LPDDR5+UFS3.0+，支持 NSA+SA 双模 5G 组网；支持双 Wi-Fi 6，采用 65W 的 SuperVOOC 2.0；预装 ColorOS 7.1。

OPPO Find X2 Pro 采用索尼 IMX689 4800 万像素主摄镜头 + 4800 万像素索尼 IMX586 超广角镜头 + 第二代 10 倍混合光学变焦的 1300 万像素潜望式镜头，支持双原生 ISO 技术、全像素全向对焦技术、12bit 采样、直出 4800 万像素照片等功能，广角和长焦镜头都搭载 OIS 光学防抖，配备激光对焦，色温传感器。

OPPO Find X2 标准版采用 4800 万主摄（IMX586）+1200 万电影镜头（IMX708）+1300 万像素直立式长焦三摄方案，采用 8GB LPDDR4x 内存，拥有 Z 轴线性马达，支持 IP54 防水防尘。