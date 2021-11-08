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惠普新款暗影精灵游戏本曝光：搭载 i7-12700H，14 核 20 线程

2021/11/8 18:22:34 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 11 月 8 日消息，惠普一款代号为 17-ck1xxx 的游戏本现身 Geekbench，搭载了英特尔即将发布的 i7-12700H 处理器。

参数方面，i7-12700H 为 14 核心 20 线程，即 6 大核，8 小核，主频 2.45GHz，睿频 4.174GH，24MB 三级缓存。核心显卡为 Iris Xe，Vulkan 分数为 18308，相当于 i7-1185G7 的核显水平。

今天稍早前，一款代号为“LENOVO 82S9”新款联想游戏本现身 Geekbench 跑分平台，搭载了英特尔即将发布的 12 代酷睿移动高性能处理器 i9-12900HK。这款处理器同样是 14 核 20 线程规格，6 大核和 8 小核，主频为 2.89GHz，睿频可达 4.888GHz，24MB 三级缓存。由此看来，12 代酷睿 i7 和 i9 的主要区别还是体质的不同。

英特尔 12 代酷睿桌面处理器 Alder Lake-S 现已发布，旗舰型号 i9-12900K 拥有最高 5.2 GHz 的睿频频率及多达 16 核与 24 线程的规格，支持 DDR5 内存和 PCIe 5.0 连接，并且首次采用 Intel 7 制程工艺。用于笔记本端端 Alder Lake-P 预计将于 2022 年第一季度发布。

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关键词：暗影精灵i712700H

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