Twitter 应用开发团队已部署使用苹果 M1 Max MacBook Pro

IT之家 11 月 8 日消息，据 MacRumors 报道，Twitter 正在向其所有的 iOS 和 Android 工程师部署配备苹果 M1 Max 芯片的顶级规格的 MacBook Pro 2021，用于 App 开发，这代表了在企业中采用 Apple Silicon 的 Mac 设备的又一次推动。

这一消息是由 Twitter 负责该公司移动平台的高级职员 John Szumski 分享的。在一条推文中，Szumski 说，Twitter 将向其所有的 iOS 和安卓工程师推出全新的 MacBook Pro 2021。Szumski 补充说，与目前使用的英特尔 Mac 相比，新的 Apple Silicon Mac 在 Twitter 应用开发的顶层性能上有明显的改善。

Reddit 一名工程师也有类似的感受。Reddit 员工工程师 Jameson 说，新的 MacBook Pro 2021 将 Reddit 的应用构建时间缩短了 50%，为工程师带来了更高的生产力。Jameson 说，“对于一个 9 人团队来说，3.2 万美元的笔记本电脑实际上将在 2022 年节省 10 万美元的生产力”。

苹果承诺，新的 M1 Pro 和 M1 Max Apple Silicon 芯片为开发者带来了相当大的改进。根据苹果公司的测试，大型 16 英寸 MacBook Pro 中的 10 核 CPU M1 Pro 和 M1 Max 芯片的 Xcode 构建时间比 8 核英特尔 i9 版 MacBook Pro 16 英寸快 3.7 倍。IT之家获悉，在能源效率和电池续航方面，苹果说新的 M1 Pro/Max 芯片允许开发者在一次电池充电后“在 Xcode 中编译多达四倍的代码”。