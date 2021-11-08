景嘉微：JM9 系列图形处理芯片目前正处于测试阶段

近日，景嘉微在接受机构调研时表示，公司始终坚持“预研一批、定型一批、生产一批”的滚动式产品发展战略，JM9 系列图形处理芯片目前正处于测试阶段，公司在保障前代芯片测试与调试的同时不断推进后续产品的研发，实现公司产品持续、快速发展。

据了解，景嘉微自成立以来一直致力于集成电路设计、图形处理器（GPU）芯片、图形图像处理系统等领域的研发生产。公司组建了一只专业的研发团队，经过多年的研发积累，具有深厚的研发经验并形成了百余项专利发明。公司基于基础理论研究，从数学公式开始推导，在架构设计、算法模型、原理验证、硬件实现、驱动开发等环节全面实现自主研发。

其称，国内芯片设计行业起步较晚，与国外尖端技术存在一定的差距。公司作为国内首家成功研制具有完全自主知识产权的 GPU 芯片并实现工程应用的企业，在 GPU 芯片设计领域具有一定的技术优势。公司也将通过不断加大研发投入等方式提高研发水平，逐步缩小与国外的技术差距。

2021 年前三季度，景嘉微实现总营收 81,345.01 万元，较上年同期增长 74.50%，净利润为 24,945.32 万元，较上年同期增长 70%，其中 2021 年第三季度实现营收 33,834.31 万元，较上年同期增长 115.95%，净利润为 12,364.15 万元，较上年同期增长 114.75%。其称，随着公司图形处理芯片在通用市场的持续发力，收入与利润规模取得大幅增长。

在研发投入方面，景嘉微 2021 年第三季度研发投入 5,298.10 万元，同比增长 62.68%，引进高端人才 300 余人，目前公司研发团队共有 797 人，占公司员工总数比例为 67.89%。该公司称，公司始终坚持大力投入研发，不断夯实公司技术领先优势，增强公司核心竞争力。