be quiet! 推出 Light Wings 系列风扇：两种尺寸，169 元起

IT之家 11 月 8 日消息，据外媒 techpowerup 报道，德国厂商 be quiet! 今日推出 Light Wings 系列散热风扇。该系列产品提供 120mm、140mm 两种尺寸，提供普通版本以及自带 ARGB 光环的型号。这也是该品牌首次推出带灯的风扇。
Light Wings 系列产品均采用静音设计，扇叶有着独有纹路。这款风扇的灯光效果与其它品牌不同，采用环形灯带放置在表面，内含 6 个独立的 RGB LED 灯，通过漫反射罩实现柔和的过渡。风扇提供三件套可以选购，附赠一个六通道 ARGB 灯光控制器，可以兼容主板的灯光设置软件。
该系列风扇提供低转速/高转速两个版本，均支持 PWM 功能，其中 12cm 款最大转速 1700 rpm/2500 rpm，14cm 款最大转速 1500 rpm/2200 rpm。高转速版本售价不变。产品采用加厚框架和经过调整的叶片形状，平衡性能和体积。官方表示，风扇使用长寿命液压轴承，寿命可达 60000 小时。
IT之家了解到，be quiet! Light Wings 系列风扇将于 11 月 23 日发售，价格如下：
无灯光风扇：
120 mm 标准版，22.90 欧元，约 169 元人民币
120 mm 高速版，22.90 欧元，约 169 元人民币
120 mm 标准版，23.90 欧元，约 176.38 元人民币
120 mm 高速版，23.90 欧元，约 176.38 元人民币
ARGB 版三风扇套装：
120 mm 标准版，69.90 欧元，约 515.86 元人民币
120 mm 高速版，69.90 欧元，约 515.86 元人民币
140 mm 标准版，72.90 欧元，约 538 元人民币
140 mm 高速版，72.90 欧元，约 538 元人民币