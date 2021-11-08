be quiet! 推出 Light Wings 系列风扇：两种尺寸，169 元起

IT之家 11 月 8 日消息，据外媒 techpowerup 报道，德国厂商 be quiet! 今日推出 Light Wings 系列散热风扇。该系列产品提供 120mm、140mm 两种尺寸，提供普通版本以及自带 ARGB 光环的型号。这也是该品牌首次推出带灯的风扇。

Light Wings 系列产品均采用静音设计，扇叶有着独有纹路。这款风扇的灯光效果与其它品牌不同，采用环形灯带放置在表面，内含 6 个独立的 RGB LED 灯，通过漫反射罩实现柔和的过渡。风扇提供三件套可以选购，附赠一个六通道 ARGB 灯光控制器，可以兼容主板的灯光设置软件。

该系列风扇提供低转速/高转速两个版本，均支持 PWM 功能，其中 12cm 款最大转速 1700 rpm/2500 rpm，14cm 款最大转速 1500 rpm/2200 rpm。高转速版本售价不变。产品采用加厚框架和经过调整的叶片形状，平衡性能和体积。官方表示，风扇使用长寿命液压轴承，寿命可达 60000 小时。

IT之家了解到，be quiet! Light Wings 系列风扇将于 11 月 23 日发售，价格如下：

无灯光风扇：

120 mm 标准版，22.90 欧元，约 169 元人民币

120 mm 高速版，22.90 欧元，约 169 元人民币

120 mm 标准版，23.90 欧元，约 176.38 元人民币

120 mm 高速版，23.90 欧元，约 176.38 元人民币

ARGB 版三风扇套装：