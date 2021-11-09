特斯拉充电桩向第三方开放实测，目前输出功率仅有峰值功率 50%

据 Insideevs 报道，特斯拉于近期在荷兰开放了部分超充站，对非特斯拉品牌的电动汽车开放充电服务。此举吸引了许多电动汽车车主测试特斯拉充电服务。

国外一位保时捷 Taycan 车主发布的体验视频中显示，保时捷车使用第三代超充桩 V3 给车充电，测试超充站的快充能力。

测试结果显示，特斯拉超充桩在给 Taycan 充电时，因为输出功率在 130kW 上下浮动，相比额定 250kW 小很多，所以充电速度并不算快，但具体充满时间没有显示。

▲ 特斯拉位于荷兰的一座 V3 超充站

特斯拉在开放其充电网络，为电动汽车行业充电一体化进程掀开了崭新的一页，推进了电动汽车充电便捷化发展。不过，特斯拉还需要不断调整充电桩的布局和性能，使之适配更多其他品牌的电动汽车。

一、达不到车辆电池电压，V3 与 V2 输出功率相差无几

在国外车主发布的视频中，一位保时捷 Taycan 车主开着自己的车前往特斯拉超充站。停好车后，车主打开了特斯拉应用程序，之后访问特斯拉超级充电站网络，选择好充电桩，点击充电按键给车充电。这一充电流程同特斯拉汽车相同，不过应用程序上没有预估时间显示。

在该超充站里可以看到，相对于特斯拉其他超充站来说，该超充站的充电桩的布局有所不同，充电桩都分布在车位之间，这样会让充电插头距车更近。

▲ 特斯拉位于荷兰的一座 V3 超充站

以下是视频中 Taycan 在特定荷电状态 (SOC) 下的输出功率：

当 Taycan 开始充电时，动力电池电量为 6%，充电桩输出功率为 121kW，随着动力电池电量升至 20% 时，充电桩输出功率为 128kW。当动力电池电量充至 30% 时，充电桩输出功率其 130kW。之后当动力电池电量为 43% 和 50% 时，充电桩输出功率分别为 132kW 和 134kW。

从以上数值中可以看到，充电桩的输出功率随着动力电池的电量提升而不断增加。虽然充电桩的输出功率并不低，高于普通充电桩输出功率的 120kW，但还远低于特斯拉 V3 超级充电桩的最高功率 250kW。此次 Taycan 车主只将车的动力电池电量充到了 50% 左右，因此 V3 充电桩向第三方汽车充电时最高输出功率还未可知。

特斯拉 V3 超级充电桩可支持最高 250kW 的功率，而保时捷 Taycan 可支持最高 270kW 的充电功率。但在测试中，特斯拉 V3 超充桩向该车的输出功率远没有达到这两个数值。

官方数据显示，保时捷 Taycan 的动力电池系统采用的是 800V 的电压，而特斯拉 V3 的充电桩电压为 400V，所以充电桩的输出功率受限，因此特斯拉 V3 超充桩与特斯拉 V2 超充桩的输出功率几乎一样，在充电速度上并没有什么区别。

特斯拉 V3 超充桩上的信息显示，支持 1000V 高压 425A 直流电，输出功率为 250kW。因此外媒猜测 V3 超充桩的线缆和插头未来将进行升级，以提升其电压和功率。

关于特斯拉超充站收费问题，如果车主包月购买电量的话，每 39kWh 的电量收费为 9.36 欧元（约合 69 元人民币），平均 0.24 欧元（约合 1.7 元人民币）/kWh。

目前，特斯拉超充桩主要包括 V2 和 V3 两个型号，V2 充电桩充电功率为 120kW~150kW，V3 超充桩充电最大功率为 250kW。

此前，该保时捷车主还曾在特斯拉 V2 超充桩测试过充电性能。视频画面显示，V2 充电桩位于车位最前方，而特斯拉汽车的充电口位于车尾处，且特斯拉汽车尾部较短，因此倒车入库后能很方便地充电。而保时捷 Taycan 充电时线缆太短，车辆需要更靠近充电桩才能充电。

▲ 保时捷 Taycan 在特斯拉 V2 充电桩充电

▲ 特斯拉位于荷兰的一座 V2 超充站

虽然特斯拉已经在荷兰对外开放部分超充站，为其他品牌电动汽车充电提供便捷服务，但不同车型的充电孔位置不同，加之特斯拉超充站充电桩线缆比较短，有些超充站的充电桩位于车位最前方，所以并不是所有车型都能够在特斯拉超充站充电。

二、V3 充电桩 15 分钟充电，特斯拉汽车续航 250 公里

V3 超充桩作为特斯拉最新的、输出功率最大的充电桩，已经在特斯拉全球范围内的超充站部署。

此次荷兰保时捷 Taycan 车主测评的 V3 充电桩，是特斯拉最新的超级充电桩。V3 超级充电桩采用了全新架构，可支持高达 250kW 的充电功率。特斯拉官网显示，部分 Model 3 车型充电 15 分钟最高可补充约 250 公里的续航电量。

▲ 特斯拉超充桩平均充电时长

V3 充电桩采用液冷材质线缆，相对于上一代 V2 线缆来说，V3 的线缆更细更轻便，对用户使用上更加友好。此外，V3 的液冷材质可以更好地控制充电时线缆的温度，避免功率增加线缆过热，安全性能得到提升。

V3 充电桩还对优化了充电逻辑，当一个充电桩有多辆车充电时，每辆车可以以电池所能承受的最大功率充电，达到全站共享电能，可进一步缩短车辆的平均充电时间。

在改善用户充电体验方面，特斯拉除了扩建超级充电站网络外，还推出了一项“在途电池预热”（On-Route Battery Warmup）的功能。当特斯拉车主使用车载导航寻找超级充电站时，其车辆都会提前加热电池，在车辆到达充电站时，电池温度会到达最适合充电的范围，从而将平均充电时间缩短 25%。

V3 充电桩的高峰值充电功率与在途电池预热功能的结合，让特斯拉车主花费更少的时间充电，同时特斯拉充电站也可在单位时间内服务更多客户。

结语：特斯拉正积极调整充电业务

特斯拉正在加速全球扩张计划，首先在荷兰开展对外开放超充站充电服务，是其品牌营销的举措之一。目前，全球电动化进程加速，充电桩互联互通是大势所趋，特斯拉对外开放充电桩也是顺应潮流的表现。

对电动汽车来说，广泛便捷的充电网络至关重要，特斯积极调整充电业务也推动了世界加速向可持续能源转变。不过，特斯拉还需不断升级充电桩，在性能和布局上做到既满足特斯拉汽车的需求，又适合绝大多数不同品牌电动汽车的需求。