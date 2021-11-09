腾讯音乐第三季度总营收 78.1 亿元，同比增长 3%

北京时间 11 月 9 日消息，据报道，腾讯音乐（NYSE：TME）今日公布了截至 9 月 30 日的 2021 财年第三季度未经审计财报。报告显示，腾讯音乐第三季度总营收为人民币 78.1 亿元（约合 12.1 亿美元），与上年同期的人民币 75.8 亿元相比增长人民币 2.30 亿元，同比增幅为 3.0%；归属于公司股东的净利润为人民币 7.40 亿元（约合 1.15 亿美元），与上年同期归属于公司股东的净利润人民币 11.3 亿元相比下降 35%；非国际财务报告准则归属于公司股东的净利润为人民币 10.2 亿元（约合 1。58 亿美元），相比之下上年同期为人民币 13.5 亿元。

据雅虎财经频道提供的数据显示，华尔街 10 名分析师此前平均预期，基于非国际财务报告准则计算，腾讯音乐第三季度每股收益将达 0。07 美元。财报显示，腾讯音乐第三季度非国际财务报告准则的每股美国存托股票摊薄收益为人民币 0。61 元（约合 0。09 美元），超出分析师预期。

此外，华尔街 12 名分析师此前平均预期，腾讯音乐第三季度营收将达 12。3 亿美元。财报显示，腾讯音乐第三季度总营收为人民币 78.1 亿元（约合 12.1 亿美元），略低于分析师预期。

主要业绩：

- 腾讯音乐第三季度总营收为人民币 78.1 亿元（约合 12.1 亿美元），与上年同期相比增长 3.0%；

- 腾讯音乐第三季度在线音乐服务营收同比增长 24.3%。其中，来自于音乐订阅服务的营收为人民币 19.0 亿元（约合 2.95 亿美元），与上年同期相比增长 30.2%；

- 腾讯音乐第三季度在线音乐付费用户人数达到 7120 万人，与上年同期相比增长 37.7%。与第二季度相比，在线音乐付费用户人数增加了 500 万人。第三季度的付费率为 11.2%，高于去年第三季度的 8.0% 和今年第二季度的 10.6%；

- 腾讯音乐第三季度的净利润为人民币 7.88 亿元（约合 1.22 亿美元），归属于公司股东的净利润为人民币 7.40 亿元（约合 1.15 亿美元）；

- 腾讯音乐第三季度非国际财务报告准则的净利润为人民币 10.6 亿元（约合 1.65 亿美元），非国际财务报告准则归属于公司股东的净利润（不计入无形资产摊销支出及其他来自于业务合并的资产、股权奖励支出、来自于投资的损益、可回售股票的公允价值变动、以及所得税的影响）为人民币 10.2 亿元（约合 1.58 亿美元）。

公司及业务亮点：

- 腾讯音乐第三季度在线音乐服务的移动 MAU（月度活跃用户人数）为 6.36 亿人，与上年同期的 6.46 亿人相比下降 1.5%；

- 腾讯音乐第三季度社交娱乐服务的移动 MAU 为 2.05 亿人，与上年同期的 2.35 亿人相比下降 12.8%；

- 腾讯音乐第三季度在线音乐服务的付费用户人数为 7120 万人，与上年同期的 5170 万人相比增长 37.7%；

- 腾讯音乐第三季度社交娱乐服务的付费用户人数为 1000 万人，与上年同期的 1050 万人相比下降 4.8%；

- 腾讯音乐第三季度在线音乐服务的月度 ARPPU（平均每付费用户收入）为人民币 8.9 元，与上年同期的人民币 9.4 元相比下降 5.3%；

- 腾讯音乐第三季度社交娱乐服务的月度 ARPPU 为人民币 163.9 元，与上年同期的人民币 166.7 元相比下降 1.7%。

2021 年第三季度，尽管部分轻度用户短暂流失至其他泛娱乐平台导致公司在线音乐 MAU 同比有所下降，但公司在线音乐 MAU 规模环比持续上涨。

2021 年第三季度，由于监管环境变化和行业竞争，公司社交娱乐 MAU 和付费用户同比与环比有所下降，但公司将继续加强对音频直播、虚拟直播间以及跨服直播活动等社交娱乐服务的运营投入。

公司进一步加强音乐制作和宣推能力，并基于对音乐趋势的深刻理解，完整的音乐人、词曲创作者和制作人生态资源，以及独创的音乐创作和评估技术与内外部宣推渠道，更加系统化地扶持高品质音乐。

公司为热门游戏《王者荣耀》制作了年度电竞主题曲暨 2021 世界冠军杯主题曲《无双的王者》，这首由邓紫棋演唱的歌曲上线以来登顶多个榜单，深受音乐与游戏用户的喜爱。

TME 平台上培养出的音乐人王靖雯在业界广受好评的音乐综艺《中国好声音 2021》中获得亚军，这也让她的歌曲在公司平台上的受欢迎程度再创新高，第三季度在平台上的播放量达到了 19 亿。

公司继续通过腾讯音乐人平台为行业培育原创音乐作品、丰富独立音乐人生态。

公司持续为独立音乐人提供有效的创作工具与更多合作机会，帮助其在音乐创作、职业发展、乐迷运营以及商业化等方面得到充分的价值释放。同时，公司也为音乐人群体提供了丰富资源支持，包括 TME live 现场演出机会、收入激励计划、宣推渠道、职业培训与版权保护等。

在第三季度，公司推出了 1）乘风计划，有效地将音乐人与业界金牌词曲人配对，为行业碰撞出更多优质原创音乐内容； 2） 全新升级的亿元激励计划 4.0，激励符合条件的音乐人参与音乐的创作与制作。

截至第三季度末，腾讯音乐人平台延续同比两位数增长的强劲势头，入驻的独立音乐人数量突破 26 万，平台上原创作品播放量也继续保持健康增长。

TME live 继续朝着打造具有沉浸式体验的线上线下融合音乐场景的愿景持续迈进，在第三季度共举办了 26 场线上演出，与腾讯音乐人平台联合打造线下舞台演出计划，并推出了一系列的室内音乐节活动。

音乐平台方面，公司对旗下产品进行了进一步升级，以激发平台上的内容创作和创新，增强用户粘性。

QQ 音乐短视频版块和酷狗音乐竖屏 MV 的改版实现了其功能使用渗透率的持续增长。截至第三季度末，QQ 音乐每日视频浏览量和平台每日独立访问量分别达到 1 亿和 1800 万，增长率均达到三位数。

推出一键绑定入驻微信视频号功能，独立音乐人可以同时在微信视频号、QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐和全民 K 歌上发布和分发他们的音乐视频，让音乐人更容易触达更广泛的受众。

公司致力于持续拓展长音频内容产品和功能，长音频业务 MAU 在第三季度获得突破性增长，同比增长 89% 超过 1.4 亿。截至第三季度末，公司长音频付费用户同比增长超 100% 达到 500 万。作为对音乐内容与体验的有效补充，长音频业务中大部分付费用户也是在线音乐付费用户。

社交娱乐服务方面，公司专注于产品和运营的持续优化，以更好地吸引用户。

公司推出全民 K 歌虚拟直播间，为用户提供全新的互动体验。

公司在拓展音频直播方面取得了坚实进展，其用户规模和收入在环比和同比均获得明显增长。

酷狗音乐、QQ 音乐和全民 K 歌联手再次举办跨服直播活动，进一步促进了付费用户参与度的提升。

公司继续深化与更广泛的腾讯生态的合作伙伴关系：

QQ 音乐与罗布乐思合作推出沉浸式虚拟音乐节，在 3D 环境中为用户提供独家特效、烟花、虚拟礼物、迷你音乐游戏。

腾讯视频用户可以在观看视频的同时便捷地发现和欣赏与视频内容相关的原声带和音乐内容。

用户可以将 K 歌作为其全新的社交方式，把在全民 K 歌平台的演唱行为或 K 歌作品同步至微信状态。

高管点评：

腾讯音乐娱乐集团执行董事长彭迦信表示：“第三季度，我们的在线音乐服务在订阅收入的强劲增长驱动下实现了健康增长态势，这主要得益于我们不断提升的在线音乐服务体验得到了越来越多用户的青睐。在中国在线音乐行业面对监管环境变化和短视频服务竞争用户时长的背景下，我们的整体业绩表现稳健，未来我们也将持续提升在线音乐与社交娱乐服务的差异化体验，深化践行‘一体两翼’内容和平台双引擎战略，进一步驱动高质量增长。在努力推动中国音乐产业健康可持续发展的同时，我们在建立和拓展音乐创作、挖掘、宣推和商业化能力等方面取得了阶段性进展。此外，作为音乐爱好者们的首选平台，我们继续加大对优质音乐制作与宣推的投入，并通过腾讯音乐人平台为独立音乐人和原创音乐的扶持与培养提供更多资源支持，持续助力中国原创音乐内容价值的多元释放。”

腾讯音乐娱乐集团首席执行官梁柱表示：“为了更好地服务用户，我们持续加强平台能力，为音乐爱好者们提供更多基于视频的内容，让其能够在我们的社区内尽情分享对音乐的热情，同时也能获得更丰富的社交体验。基于此，我们推出的多项创新举措在第三季度也取得了鼓舞人心的进展，例如 QQ 音乐和酷狗音乐视频和社交功能的进一步升级。我们也致力于为用户提供更丰富的长音频内容与功能，满足用户的全方位需求。随着越来越多用户发现音乐与音频内容具有互补体验，我们的长音频 MAU 在第三季度超过 1.4 亿，同比增长达 89%。此外，我们继续深化与更广泛的腾讯生态的合作关系，与微信、腾讯游戏和腾讯视频等达成跨平台合作。凭借创新的产品功能与丰富的内容合作生态，我们希望这些双赢的合作能进一步拓展我们的用户范围与内容矩阵，同时满足腾讯平台海量用户的音乐需求。”

财务分析：

营收：

腾讯音乐第三季度总营收为人民币 78.1 亿元（约合 12.1 亿美元），与上年同期的人民币 75.8 亿元相比增长人民币 2.30 亿元，同比增幅为 3.0%。其中：

- 腾讯音乐第三季度来自于在线音乐服务的营收为人民币 28.9 亿元（约合 4.48 亿美元），与上年同期的人民币 23.2 亿元相比增长 24.3%，主要由于来自音乐订阅服务的营收强劲增长，而广告收入的增长也形成了补充作用。腾讯音乐第三季度来自于音乐订阅服务的营收为人民币 19.0 亿元（约合 2.95 亿美元），与上年同期的人民币 14.6 亿元相比增长 30.2%，主要由于付费用户人数增加 37.7%，但被月度每付费用户平均收入从去年同期的人民币 9.4 元下降至第三季度的人民币 8.9 元所部分抵消。月度每付费用户平均收入的下降，主要是由于公司在第三季度中推出了额外的促销活动。

- 腾讯音乐第三季度来自于社交娱乐服务及其他业务的营收为人民币 49.2 亿元（约合 7.63 亿美元），与上年同期的人民币 52.5 亿元相比下降 6.4%。这种下降主要是由于新的监管规定的影响，以及来自其他泛娱乐平台的竞争加剧，但音频直播的收入强劲增长。与上年同期相比，腾讯音乐社交娱乐服务及其他业务第三季度的每付费用户平均收入和付费用户人数分别下降了 1.7% 和 4.8%。

营收成本：

腾讯音乐第三季度营收成本为人民币 55.0 亿元（约合 8.53 亿美元），与上年同期的人民币 51.2 亿元相比增长 7.4%，主要由于收入分成费以及与版税相关的其他内容成本增加。

毛利润：

腾讯音乐第三季度毛利润为人民币 23.1 亿元（约合 3.58 亿美元），与上年同期的人民币 24.6 亿元相比下降 6.1%。腾讯音乐第三季度毛利率为 29.6%，相比之下上年同期为 32.4%。这一下降主要是由于来自于社交娱乐服务的营收下降，以及收入分成费和对内容的投资有所增长。

期内运营支出：

腾讯音乐第三季度总运营支出为人民币 16.4 亿元（约合 2.54 亿美元），与上年同期的人民币 14.3 亿元相比增长 14.4%。腾讯音乐第三季度总运营支出在总营收中所占比例为 21.0%，相比之下上年同期为 18.9%。

- 腾讯音乐第三季度销售和营销支出为人民币 5.87 亿元（约合 9100 万美元），与上年同期的人民币 6.42 亿元相比下降 8.6%。这一下降主要是由于公司通过利用内部有机用户流量来吸引更多用户，继续有效地减少用户获取费用，从而提高了运营效率。

- 腾讯音乐第三季度总务和行政支出为人民币 10.5 亿元（约合 1.63 亿美元），与上年同期的人民币 7.90 亿元相比增长 33.0%。总务和行政支出的增长，主要是由于公司增加了研发投入，以扩大其在产品和技术创新方面的竞争优势，以及由于因收购 Lazy Audio 而产生的收购后奖励、股权奖励支出和无形资产摊销。

期内运营利润：

腾讯音乐第三季度运营利润为人民币 9.19 亿元（约合 1.43 亿美元），相比之下上年同期的运营利润为人民币 12.6 亿元。

所得税支出：

腾讯音乐第三季度有效税率为 11.5%，相比之下上年同期为 9.27%。

期内净利润及非国际财务报告准则净利润：

腾讯音乐第三季度归属于公司股东的净利润为人民币 7.40 亿元（约合 1.15 亿美元），相比之下上年同期为人民币 11.3 亿元。腾讯音乐第三季度非国际财务报告准则归属于公司股东的净利润（不计入无形资产摊销支出及其他来自于业务合并的资产、股权奖励支出、来自于投资的损益、可回售股票的公允价值变动、以及所得税的影响）为人民币 10.2 亿元（约合 1.58 亿美元），相比之下上年同期为人民币 13.5 亿元。

每股美国存托股票收益：

腾讯音乐第三季度每股美国存托股票基本和摊薄收益分别为人民币 0.45 元（约合 0.07 美元）和人民币 0.44 元（约合 0.07 美元）。不计入无形资产摊销支出及其他来自于业务合并的资产、股权奖励支出、来自于投资的损益、以及可回售股票的公允价值变动，腾讯音乐第三季度非国际财务报告准则的每股美国存托股票基本和摊薄收益分别为人民币 0.61 元（约合 0.09 美元）和人民币 0。61 元（约合 0.09 美元）。在第三季度中，腾讯音乐的加权平均在外流通美国存托股票总量（基本）和加权平均在外流通美国存托股票总量（摊薄）分别为 16.5 亿股和 16.7 亿股。腾讯音乐的每股美国存托股票代表 2 股 A 类普通股。

现金流：

腾讯音乐第三季度运营活动提供的净现金为人民币 16.0 亿元（约合 2.48 亿美元），相比之下上年同期运营活动提供的净现金为人民币 5.16 亿元，这一增长主要是由于 2020 年第三季度的内容版税支付增加所致。腾讯音乐第三季度用于投资活动提供的净现金为人民币 16.9 亿元（约合 2.63 亿美元），相比之下上年同期用于投资活动的净现金为人民币 79.0 亿元。腾讯音乐第三季度用于融资活动的净现金为人民币 16.5 亿元（约合 2.56 亿美元），相比之下上年同期融资活动提供的净现金为人民币 54.3 亿元。

现金和现金等价物：

截至 2021 年 9 月 30 日，腾讯音乐持有的现金和现金等价物总额为人民币 244.6 亿元（约合 38.0 亿美元），相比之下截至 2021 年 6 月 30 日为人民币 257.5 亿元。现金和现金等价物总额的下降，主要是由于公司支付了股票回购的费用。另外，这一现金总额还受到人民币兑美元汇率在不同的资产负债表日期发生变动的影响。2021 年 9 月 30 日，人民币兑美元汇率为 6.4434：1。

股票回购计划：

根据 2021 年 3 月 28 日宣布的 2021 年股票回购计划，腾讯音乐在第三季度中使用现金从公开市场回购了约 2510 万股美国存托股票，总对价约为 2.39 亿美元。

电话会议：

财报发布后，腾讯音乐管理团队将于美国东部时间 11 月 8 日晚 8 点（北京时间 11 月 9 日早 9 点）召开财报电话会议，收听电话会议的电话号码如下：

美国：+1-888-317-6003

国际：+1-412-317-6061

中国大陆：400-120-6115

中国香港：800-963-976

会议 ID：6920975

2021 年 11 月 15 日之前，可拨打以下电话收听电话会议录音：

美国：+1-877-344-7529

国际：+1-412-317-0088

会议 ID：10161315

此外，腾讯音乐投资者关系频道 https：//ir.tencentmusic.com/将进行电话会议进行网络直播，并提供录音。

股价反应：

当日，腾讯音乐股价在纽约证券交易所的常规交易中上涨 0.16 美元，报收于 7.96 美元，涨幅为 2.05%。在随后截至美国东部时间 8 日下午 5 点 12 分（北京时间 9 日早上 6 点 12 分）的盘后交易中，腾讯音乐的股价再度上涨 0.19 美元，至 8.15 美元，涨幅为 2.39%。过去 52 周，腾讯音乐的最高价为 32.25 美元，最低价为 6.82 美元。