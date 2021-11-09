新系统仍不够完美：盘点 Win11 的不尽如人意之处

微软已经推送 Win11 正式版接近一个月了，很多朋友都已经体验到了微软这一最新力作。和前作 Win10 相比，Win11 的改变幅度之大，无疑是惊人的，它大量使用了 Fluent Design 设计语言重新构建系统界面，并在应用开发上大力推广新的 WinUI，使得系统的视觉效果焕然一新。Win10 中很多为人诟病已久的设计顽疾，在 Win11 中得到了有效解决。

不过，Win11 是否称得上完美？恐怕也未必。作为一款诞生不久、此后将迎来持续改进的操作系统，当前的 Win11 存在一些不尽如人意之处，今天就来简单聊聊吧。

浪费空间的开始菜单

Win11 的一个显著改变，在于开始菜单。Win11 抛弃了磁贴设计，使用了更直观、更主流的图标来填充开始菜单。按理说，这样的设计应该比 Win10 争议更小，但 Win11 的开始菜单实际体验却不甚理想。

▲ Win11 全新的开始菜单

不支持文件夹。在 Win10 中，可以将多个磁贴合并到同一个磁贴中，实现类似文件夹的功能，以方便用户放置更多内容。但在 Win11 中，图标不能聚合在类似文件夹的机制中，开始菜单的空间利用率大为下降。

▲ Win10 的开始菜单可以将多个应用放到一个文件夹中，而 Win11 不支持该特性

只能最多显示 18 个图标。Win11 的开始菜单不仅不支持文件夹，还限定了可放置图标的最大数量为 18 个，超过了则需要滚动到第二屏。如果你的软件应用比较多，开始菜单会捉襟见肘，操作也更加繁琐。

▲ 开始菜单一屏只能放 18 个图标，更多图标需要滚屏翻页，对屏幕空间利用率还不如 Win10 磁贴

“推荐”模块强行占用面积。在 Win11 的开始菜单中，有一个无法去除的“推荐”模块，会显示你最近使用的文件和新应用。这个模块占据了开始菜单一半的面积，但显示的内容却又没什么用。更甚者，就算关闭了“推荐”，这个模块仍会用空白占据开始菜单的一半面积，白白浪费屏幕空间。

▲ 这块“推荐”的面积，会一直占据开始菜单

简单来说，Win11 开始菜单最主要的问题，在于屏幕空间利用率低、内容密度低，希望 Win11 将来能够继续改进开始菜单吧。

功能缺失的任务栏

Win11 的任务栏代码经过了重构，任务栏无论是外表还是内在，都和之前不同。外表且不说，不少用户认为颜值提升明显，但也有人觉得看不习惯。但无论如何，在使用体验上，它和前代相比有了不少明显退步。

无法自由调整位置。在之前的 Window 系统中，用户可以将任务栏调整到屏幕四边固定，但 Win11 的任务栏只能固定在底部，即使用修改注册表的方法将它变换为顶部位置，弹出的菜单也会错乱。

▲ 通过修改注册表把任务栏固定到屏幕上方，但弹出开始菜单的位置就错乱了

形同虚设的右键菜单。在 Win11 的任务栏中，点击任意位置呼出右键菜单，可能出现的只有一个设置的选项，没法进行呼出任务管理器之类的操作。Win11 需要在开始按钮的位置点击右键，才能弹出完整的功能菜单。和之前 Windows 在任务栏任意位置都可以呼出完整的功能菜单的体验相比，这远不够方便。

▲ 右键点击任务栏，只会弹出一个“设置”

强行合并图标。在 Win11 中，应用程序的多个窗口会被强行合并到一个组别，只显示为一个图标，即使用户不习惯，也不得不接受。

▲ 不是所有人都习惯 snap groups，但无法关闭

无法将图标拖放到任务栏固定。这是一项在旧版 Windows 中很常见的操作，只要将应用程序、快捷方式乃至文件等拖动到任务栏，就可以固定住，方便下次打开，但在 Win11 中这项特性消失了。

▲ 无法直接将软件或者快捷方式直接拖到任务栏固定

显示内容偏少。例如想要显示时间秒数，在 Win10 中可以修改注册表达成，但 Win11 中微软封杀了这项特性。

莫名消失的功能设计

Win11 对很多系统功能都进行了改版，让系统很多角落都变得焕然一新。微软很久没在系统中如此大刀阔斧锐意进取了，这本身是一件好事。但是，Win11 的一些功能改版却不尽如人意，改版后的功能甚至不如之前强大。

系统日历不再关联事件。在 Win10 中，人们可以点击任务栏右侧的时间图标，日历随之弹出。Win10 的日历面板是和内置的日历 App 集成的，用户可以将事件添加到日历中，日历和微软 Outlook、Exchange 账户同步，可以在任务栏呼出的日历中看到待办事项。但在 Win11 中，任务栏弹出的日历无法查看事件，账户同步的事件也无法在系统日历中显示，这点大为退步。

▲ Win10 任务栏的弹出日历，可以查看事件

▲ Win11 的任务栏日历不能查看事件

通知中心不支持手势。Win11 的通知中心更加美观，但利用手势呼出操作中心的设计却被取消了。原先的操作中心被两个独立的功能通知中心和快速设置取代，目前快速设置并不支持手势。如果你是平板电脑用户，那么需要点击任务栏，才能打开快速设置。

▲ 该面板无法用手势呼出

壁纸无法同步。在 Win10 中，多台电脑登录同一个微软账号，可以同步壁纸，而 Win11 却取消了这项功能。

多任务界面不再支持时间线。在 Win10 当中，多任务界面可以查看本设备乃至其他设备开启过的文件、网页等等，这特性被称为“时间线”。但这个颇具卖点的功能，在 Win11 中消失了，或许微软想要系统更加简洁，但这也让系统衔接多设备、管理历史工作流的能力显著下降。

▲ Win11 多任务界面不再支持时间线

革新不彻底的 UI 组件

微软推出 Win11 的一大目的，就在于重塑系统 UI，让系统的视觉效果归于一统。Win11 中大量引入了 Fluent Design 元素，并且让大量自带应用使用新的 WinUI 重构。然而，Win11 的 UI 是否完美？起码它尚未完工。

在 Win11 中，仍可以轻松找到大量使用旧版设计的系统组件，例如任务管理器、音量调节面板等等。这些界面风格和 Win11 的新设计格格不入，系统界面不统一的问题仍未完全解决。

▲ 例如设置面板，是重新设计的，但点击某个功能如“卸载更新”后嘛……

▲ 又跳转到老式的控制面板中了

同时，一些自带的应用也尚未迎来新版，例如记事本仍是旧版的，Windows Defender 也并没有被新开发的“微软 Defender”取代。尽管这些组件的新版已经有了更新的计划，甚至已经在内部开发流程中、已经有信息流出，但 Win11 正式版未完全换装新的 App，实在有赶工之嫌。

层出不穷的性能问题

从 Win11 发布起，性能问题就在用户群中挥之不去，例如下面的就是典型例子。

AMD 平台性能表现低下。在 10 月 5 日推送的 Win11 正式版中，系统和 AMD 处理器 L3 缓存存在兼容问题，这影响了一部分应用程序的性能。根据 AMD 的说法，如果用户安装了 Win11，那么 L3 缓存的时延可能增加近三倍。受此影响，应用程序的性能会有 3~5% 的下降，而一些游戏的性能下降高达 15%，尤其是一些电子竞技游戏更明显。幸运的是，微软通过 Windows 11 Build 22000.282（KB5006746）修复了该问题，有需要的用户请及时更新。

▲ Win11 默认开启 VBS，在很多时候会拖慢设备

资源文件管理器卡顿。Win11 引入了新设计的资源文件管理器，但却并不稳定，也经常有迟缓拖慢，占用大量的 CPU 和内存资源。这一方面导致浏览文件的时候经常出现卡顿现象，另一方面也影响到了和 explorer.exe 关联的组件，例如右键菜单。在 Win11 中，右键菜单有时候响应长达数秒才能完全加载，还是非常明显的。

除了这两点，Win11 还存在窗口拖动卡慢、默认开启 VBS 等影响性能的问题。这些问题大大影响了用户体验，即使 WIn11 有一张相对漂亮的皮，但实际用起来却并不那么令人愉悦，希望这些性能问题可以随着时间得到逐步解决吧。

总结

作为一款匆匆忙忙宣布、推出不久的系统，Win11 存在一些问题是可以理解的。但如果算上历史版本，Windows 似乎已经在转型中耗费了太多的时间。从 Win8 开始，微软一直试图重构用户界面、拓展 Windows 的应用范围，但直到 Win11，系统界面仍支离破碎，开发规范也摇摆不定。

在移动互联网时代，Windows 错失了太多。这个桌面的霸主未来何去何从？希望 Win11 能够理清开发思路、提高产品完成率，在接下来的更新带给用户更好的体验吧。