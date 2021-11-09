美股三大股指创新高，AMD 双喜临门一度涨超 12.5%

北京时间 11 月 9 日消息，美国众议院通过 1.2 万亿美元基建法案，提振了投资者信心，三大股指均再创历史新高。截至收盘，道指涨 104.27 点，涨幅为 0.29%，报收 36432.22 点；标普 500 指数涨 4.17 点，涨幅为 0.09%，报收 4701.7 点；纳指涨 10.77 点，涨幅为 0.07%，报收 15982.36 点。

▲ 纳指涨 0.07%，报收 15982.36 点

美国主要科技巨头涨跌互现：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股多数上涨：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

上涨的其他中概股包括：

▲ 上涨的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

▲ 前程无忧 57 亿美元退市计划恐生变 股价一度暴跌近 25%

前程无忧昨晚披露称以 57 亿美元退市的计划可能生变后，常规交易中股价下跌 12.92 美元，跌幅为 19.24%，报收于 54.22 美元，盘中一度探底 50.69 美元，跌幅达到 24.5%。

今年夏初，前程无忧公布了以 57 亿美元将公司出售给 Garnet Faith Limited 财团并退市的计划，股价因此上涨，成交量也因此增长。过去数月，投资者对这一交易的信心在退潮，按今天收盘价计算，前程无忧市值仅为 36.56 亿美元。

前程无忧在新闻稿中称，受外部因素影响，它不能确定这一交易是否能完成，也无法预计完成的时间。获悉这一消息后，当初认为退市交易能够完成而买进前程无忧的投资者，可能抛售了持有的股票。

▲ 对 Q3 业绩预期，推动蔚来一度涨超 4.6%

今天常规交易中蔚来股价上涨 0.91 美元，涨幅为 2.15%，报收于 43.2 美元，盘中一度摸高 44.27 美元，涨幅达到 4.68%。蔚来 10 月 1 日披露，第三季度交付量为 24439 辆，高于预期，比上年同期增长 1 倍。蔚来将于明天发布财报，分析师预期其亏损合每股人民币 0.9 元，少于上年同期的 0.98 元。

除对蔚来第三季度业绩的期望外，在特斯拉 CEO 埃隆・马斯克 (Elon Musk) 表示将出售 10% 持有的公司股票后，部分看好电动汽车行业的投资者可能抛售特斯拉股票，而买进包括蔚来在内的其他电动汽车股票。今天小鹏汽车股价上涨 0.72 美元，涨幅为 1.55%；理想汽车股价上涨 0.35 美元，涨幅为 1.13%。

美国/国外科技股

上涨的其他国外科技股包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

▲ 双喜临门 AMD 股价一度涨超 12.5%

当地时间星期一，AMD 公布了多款面向不同数据中心负载的专用处理器，并宣布 Meta（即之前的 Facebook）将成为其服务器芯片客户，在这两个消息拉动下，常规交易中 AMD 股价上涨 13.82 美元，涨幅为 10.14%，报收于 150.16 美元，盘中一度摸高 153.48 美元，涨幅达到 12.57%。

Rosenblatt 证券公司分析师汉斯・摩塞斯曼（Hans Mosesmann）发表投资报告称，AMD 获得 Facebook 订单让人感到意外，因为后者传统上只选用英特尔处理器。公布的处理器消息，使得 AMD 可能在 2023 年获得占领逾半数的数据中心市场。AMD 公布的产品表明，在 GPU 计算领域，它在高性能计算方面能超过英伟达。

投资公司 Wells Fargo 分析师亚伦・拉克斯（Aaron Rakers）称，这次新产品发布会进一步增强了对 AMD 数据中心产品的信心。他维持对 AMD 股票的“增持”评级，并将目标股价由 145 美元上调至 180 美元。

▲ CEO 马斯克“作死”特斯拉股价一度跌超 7%

CEO 埃隆・马斯克 (Elon Musk) 询问 Twitter 粉丝是否应当出售 10% 股票后，星期一常规交易中，特斯拉股价下跌 60.9 美元，跌幅为 4.92%，报收于 1162 美元，盘中一度探底 1133.02 美元，跌幅达到 7.3%。

在当地时间星期六发起的一次 Twitter 调查中，马斯克询问是否支持他将持有的特斯拉股票出售 10% 的想法，并表示将根据调查结果采取措施。在参与调查的 3519252 名粉丝中，57.9% 给出了肯定回答。马斯克 9 月份就曾在一次会议上说，持有的特斯拉股权行权时，边际税率将超过 50%，计划很快出售部分股票。

投行 Jefferies 星期一发表投资报告，将特斯拉目标股价由 950 美元上调至 1400 美元。分析师菲利普・霍乔斯（Philippe Houchois）写道，“随着传统汽车巨头进入向电动汽车转型的阶段，未来 3-5 年特斯拉占汽车行业的利润比例将远超销量。”