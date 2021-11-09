内幕公开：为抢电动车企合作，福特如何挤走通用汽车

美国电动汽车制造商 Rivian 预定将于本周在美 IPO。雷锋网观察到，Rivian 目标估值超过 500 亿美元，几乎与老牌车商丰田的市值相当。如果能够达到预期，那么这将是美国过去 10 年中融资规模的第三大 IPO。

两年多前，当 Rivian 的全电动汽车还只是蓝图时，美国汽车制造商福特和通用汽车都渴望对其投资。而快进到现在，福特最终与亚马逊一起成为 Rivian 最大的合作伙伴之一。然而，大多数人可能没有意识到，通用汽车只是差之毫厘，就能打败福特，拿到 Rivian 的合作。

近日，《华尔街日报》的一篇报道以电影细节描述了福特与 Rivian 的秘密交易。在这其中，Rivian 首席执行官 ——RJ・斯卡林奇与福特全球运营总裁 —— 乔・辛里奇扮演了相当重要的角色，而这两人的关系也奠定了福特与 Rivan 最终的签约。

据《华尔街日报》报道，辛里奇于 2018 年首次与斯卡林奇会面。但是时，福特刚刚错过了其盈利目标，因此并未准备好投资 Rivian。于是，已经开始了电动汽车开发的通用公司得以趁虚而入。然而，华尔街日报表示，Rivian 的领导曾并未急于敲定合作，反而仍然对与通用汽车的交易持怀疑态度。

2019 年，就在亚马逊向 Rivian 投资 7 亿美元之后，辛里奇再次会见了斯卡林奇。在斯卡林奇表示他的公司即将与通用汽车达成协议后，辛里奇斯试图说服他重新考虑与福特的交易。

感觉到斯卡林奇对通用汽车的犹豫，辛里奇敦促这位年轻的高管重新考虑：“你并不一定非得和你的订婚对象结婚。”辛里奇在当时如是对斯卡林奇说。

辛里奇又给了斯卡林奇一次谈话的机会 —— 当时他们两人碰巧都在西雅图开会，辛里奇提出让斯卡林奇乘坐福特湾流喷气式飞机返回底特律。当时，斯卡林奇还没有与通用汽车达成最终协议。而在飞行途中，反而是辛里奇和斯卡林奇达成了合作协议。当他们着陆时，辛里奇帮助斯卡林奇避开了附近通用汽车高管的视线：

“当飞机滑向福特和通用汽车合用的机库时，机上的高管们在机库外发现了另一架喷气式飞机，两架通用汽车制造的黑色凯迪拉克“凯雷德”在附近等着。辛里奇感觉到斯卡林奇不想被通用汽车的高管们看到，所以 辛里奇要求将接机的林肯“领航员”开到飞机旁边。当门打开时，斯卡林奇先生一溜烟地冲下了飞机的台阶，冲进“领航员”。在装载行李时把头压得低低的。”

据《华尔街日报》报道，福特和 Rivan 的谈判连夜继续进行，两家公司在当天的凌晨 4 点达成协议。2019 年 4 月，福特宣布将向这家初创公司投资 5 亿美元 —— 自那以后，它总共向 Rivian 注资了 12 亿美元。