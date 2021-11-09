在线游戏平台 Roblox 三季度增加 4730 万日活跃用户，玩家共花费 112 亿小时

北京时间 11 月 9 日早间消息，据报道，世界最大多人在线创作游戏平台 Roblox 公司今日发布 2021 年第三季度财报。财报显示，该平台第三季度预订量超过市场预期，即使在疫情限制措施放宽后，其电子游戏“MeepCity”和“Adopt Me!”的需求依然强劲，推动该公司股价在盘后交易中上涨近 33%。

财报显示，Roblox 不包括预收收入的营收为 5.093 亿美元，同比增长 102%。 该公司当季净亏损从上年同期的 4860 万美元扩大至 7400 万美元；调整后的每股亏损 13 美分，低于预估的 14 美分。

此外，Roblox 在本季度增加了 4730 万日活跃用户，较去年同期增长了 31%。

据全球金融市场数据和基础设施提供商 Refinitiv 的 IBES 数据显示，该公司的订单上涨 28%，达到 6.378 亿美元，而超过分析师此前 6.365 亿美元的预期。

去年在长达数月的防疫隔离期间，人们转向电子游戏作为娱乐项目，引发了一场热潮。尽管学校重新开学，新冠疫情限制措施放松，但这股热潮仍未放缓。

高管们在给股东的信中写道：“很明显，即使用户恢复到疫情前的日常生活和行为，Roblox 仍然是他们日常生活的重要组成部分。”

股东信还显示，第三季度用户玩过的 Roblox 前 1000 个体验项目中，28% 的项目中大多数用户年龄在 13 岁以上，较上年同期的 10% 有所上升。

该公司称，第三季度游戏玩家在该平台上花费了 112 亿小时。

“从我们 10 月份的业绩来看，今年最后一季的开局似乎不错，”首席财务官 Michael Guthrie 表示。

Guthrie 还称，尽管该公司在招聘和开发商方面投入了大量资金，但其运营仍产生了健康的现金流。

公开资料显示，Roblox 成立于 2006 年，总部位于美国加州圣马特奥，以为儿童提供娱乐而闻名。该公司充分利用这一热潮，允许用户创建一个游戏内的元宇宙，在这个虚拟世界中，他们的角色可以与其他人互动。它还通过为美国摇滚乐队 Twenty One Pilots 和说唱歌手 Lil Nas X 等歌手举办虚拟音乐会吸引用户。