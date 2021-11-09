Facebook 吹哨人：欧盟数字服务法案有望成为全球黄金标准

北京时间 11 月 9 日上午消息，当地时间周一，Facebook（现改名 Meta）前员工弗朗西斯・豪根（Frances Haugen）在欧洲议会参加听证会时表示，欧洲已经制定草案，要求科技公司采取更多措施打击网上的违法内容，如果这些规则进一步完善，有可能成为更安全网络世界的全球黄金标准。

豪根此前曾担任 Facebook 公民假信息团队的产品经理。她指责，Facebook 在多个案例中更看重利润，而不是打击仇恨言论和假信息。

在前往欧洲议会作证之前，她曾在伦敦、里斯本和柏林停留。与此同时，欧盟议员正在讨论是否应当加强反垄断专员玛格丽特・维斯塔格（Margrethe Vestager）提出的“数字服务法案”。

豪根表示：“目前放在欧洲议会面前的‘数字服务法案’有可能成为全球的黄金标准。这可以鼓励其他国家，包括我自己的国家，去寻求新规则。但法律必须强大，执行也必须坚定。”

她认为，“数字服务法案”应该进一步将违反平台条款的内容涵盖在内，同时应该强制平台承担除非法内容传播以外的更多责任，例如选举被操纵以及假信息危害精神健康等。

豪根说，新闻媒体内容不应该被排除在规则之外，因为假信息活动也可以利用发行商的数字平台来影响整个系统。

在此次欧盟听证会举行之前，Facebook 在一篇官方博客中驳斥了豪根的指控，称该公司没有将利润置于用户安全之上。

负责内容政策的 Facebook 副总裁莫妮卡・比科特（Monika Bickert）在博客中写道：“与近期对我们公司的指控相反，从商业上来看，我们也有动机从平台上删除有害内容。”她指出，今年 Facebook 在安全方面的投入将超过 50 亿美元。

欧盟行业负责人第埃利・布雷顿（Thierry Breton）周一早些时候与豪根会面。他批评科技公司就这一立法草案展开的游说活动，并敦促议员加紧审议“数字服务法案”的适用范围。他在会后表示：“速度决定一切。我们需要在 2022 年上半年通过‘数字服务法案’和‘数字市场法案’。”

“数字市场法案”是欧盟计划中另一项重要的立法，将规定全球科技公司应该做什么，不应该做什么。