调查显示国内超九成受访大学生认为匿名网络社交存在风险

IT之家 11 月 9 日消息，据中国青年报报道，匿名网络社交的蓬勃发展正带动各大匿名社交软件迅速积累用户，近日某匿名网络社交 App 所属公司对外公布的《2020 年新世代社交趋势洞察》报告中显示，在中国匿名网络社交 App 使用人群中年轻的 95 后、00 后人群为其主力用户。

IT之家了解到，随后中国青年报面向全国大学生发布问卷调查，调查目前中国青年对匿名网络社交 App 的看法，最后共计收到来自 175 所高校的 3620 份有效问卷调查。调查结果表明，35.52% 的受访大学生表示自己曾使用过匿名网络社交 App，还有 90.69% 受访者认为匿名网络社交确实存在一定的风险。

至于匿名网络社交为何如此受中国年轻人的追捧？中国矿业大学公共管理学院教授、博士生导师段鑫星介绍称，不少大学生认为，匿名网络社交能更好地解放情绪并突出自我，甚至可以发泄负面的情感，在匿名网络世界中人会表现的更加放松自由。

中国青年报的调查还显示有 73.84% 受访大学生认为，下载匿名网络社交 App 的中国青年人是因为性格内向，在现实生活中朋友较少，希望通过匿名网络社交这种渠道去结交伙伴；63.65% 的受访大学生认为匿名网络社交环境有利于释放日常紧张的压力；49.53% 的受访大学生认为匿名网络社交环境可以更放心地说秘密；43.01% 的受访大学生表示下载匿名网络社交 App 纯粹是为了追求匿名的快感和刺激感；39.64% 的受访大学生认为以兴趣做为划分的匿名社交环境能更方便的找到与自身爱好相近的同好；35.80% 的受访的大学生赞同匿名网络环境的社交方式并认为这是一种拓宽自身社交圈的新方式。