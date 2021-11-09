小米 12 快充规格曝光：标准版也将用上百瓦快充

根据此前的相关爆料，高通新一代旗舰芯片骁龙 898 将有望在本月底正式亮相，并将有望由小米 12 系列首发搭载，不出意外的话该芯片也将成为 2022 年安卓阵营的旗舰的标配。而随着发布时间的日益临近，外界关于该机的各种爆料也不断浮出水面。现在有最新消息，继处理器后，近日有数码博主进一步晒出了该机的快充规格信息。

据数码博主 @数码闲聊站 最新发布的信息显示，“l1l2 的堆叠依旧很傲人，如果对高素质潜望镜和超广角没兴趣的可以上标准版。这次的 50MP 大底主摄还不错，百瓦快充超大电池也还能保持相对纤薄的机身。”这也与此前的相关爆料基本一致，全新的小米 12 标准版将搭载 50MP 大底主摄，并将配备百瓦快充和超大电池，同时机身厚度也相对纤薄。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的小米 12 系列将延续高素质屏幕规格，搭载高通下一代顶级旗舰芯片骁龙 898，将采用三丛集 CPU 的设计，其中超大核心频率达 3.09GHz，大核心频率为 2.4GHz，小核心频率为 1.8GHz，安兔兔跑分可能将首次突破百万。提供两套影像方案，其中一个为 5000 万像素超大底主摄方案，另一个方案则是会搭载 2 亿超高像素主摄，将采用的是三星不久前发布的 ISOCELL HP1 传感器，尺寸为 1/1.22 英寸。此外，小米 12 系列将分别内置 4700mAh 电池和 5000mAh 电池，有望标配 120W 有线快充以及 50W 无线快充。

据悉，全新的小米 12 系列最早有望在年底亮相，将首发骁龙 898 旗舰芯片、采用顶级屏幕和快充规格。更多详细信息，我们拭目以待。