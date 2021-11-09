【IT之家开箱】Redmi Note 11 潮流限定版图赏：墨绿色机身，全息悬浮工艺 Logo

IT之家 11 月 9 日消息，Redmi 在 10 月 28 日召开新品发布会，正式发布了全新 Redmi Note 11 系列手机，还推出了一款特别版机型 —— Redmi Note 11 潮流限定版。

IT之家已经拿到了 Redmi Note 11 潮流限定版，现在为大家带来开箱图赏。

第一部分：开箱

Redmi Note 11 潮流限定版的包装盒整体采用绿色和黑色混合色调，盒子上还印有王一博的签名。

除了手机本体外，礼盒内还有 120W 充电器、数据线、手机壳等。

第二部分：Redmi Note 11 潮流限定版

Redmi Note 11 潮流限定版基于 Redmi Note 11 Pro+ 打造，首发全息悬浮工艺，Logo 悬浮机身之上，并配有线条装饰，以及王一博 YIBO DESIGN 签名。

Redmi Note 11 潮流限定版采用 6.67″三星 AMOLED 屏幕，支持 120Hz 屏幕刷新率与 360Hz 触控采样率，搭配 2.96mm 孔径与 1.75mm 窄边框。

Redmi Note 11 潮流限定版全球首发天玑 920，支持 WiFi 6 与蓝牙 5.2，配备 3.5mm 耳机孔、NFC、X 轴线性马达。

该手机还支持满血版 120W 快充，内置 4500mAh 电池，官方称 15 分钟可充至 100%。

Redmi Note 11 潮流限定版配备 8GB + 256GB 存储，售价 2699 元，将于 11 月 11 日上午 10 点开售。

第三部分：更多图赏

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