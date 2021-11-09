工信部联合阿里巴巴、快手、腾讯等 8 家机构开放信息无障碍技术专利

IT之家 11 月 9 日消息，在国家工业和信息化部的指导下，中国信息通信研究院、阿里巴巴、蚂蚁集团、快手、饿了么、腾讯、哔哩哔哩、360 共同发起成立“信息无障碍技术和知识产权开放工作组”，宣布将向社会免费开放信息无障碍技术专利，首批开放 28 件。

据了解，这 28 件专利涉及手势操作、眼动追踪、语音交互、视频播放等技术，在适老、助残方面具备丰富的应用场景。

所谓“信息无障碍”，是指通过信息化手段弥补身体机能、所处环境等差异，使无论是年轻人还是老年人，无论是健全人还是残疾人，都能平等、方便、安全地获取、交互、使用信息。去年 9 月，工业和信息化部、中国残联制定下发《关于推进信息无障碍的指导意见》。在国务院今年 7 月印发的《“十四五”残疾人保障和发展规划》中，信息无障碍被列为重点项目。

11 月 9 日上午，在工业和信息化部的指导下，中国信息通信研究院和阿里巴巴等 7 家科技企业签署联合声明，宣布将分批次开放相关专利，维护和迭代许可清单；定期举办交流会，推动信息无障碍技术的分享、创新，以及相关专利的应用；并积极吸纳新成员，努力扩大技术和专利的开放规模。

IT之家了解到，中国信息通信研究院院长余晓晖表示，工作组将围绕老年人、残疾人等群体在使用智能产品中的堵点痛点难点问题进行前瞻性技术研究，促进信息无障碍工作经验与成效向更多企业推广复制，加快推进适老化、无障碍化改造工作，“让信息技术的发展既有速度，又有温度”。

据悉，首批免费开放专利最多的三家企业是阿里巴巴（11 件）、蚂蚁集团（9 件）和快手（4 件）。阿里巴巴集团副总裁屠剑威在发言中说，阿里巴巴既要深耕自立自强的高科技，也要践行人人受益、责任担当、开放共享的“好科技”。