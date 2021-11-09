FF 回应中国总部落户湖北传闻 ：仅是意向地，首款车 FF 91 计划于明年 7 月交付

IT之家 11 月 9 日消息，近日有媒体报道称，11 月 3 日，FF（即 Faraday Future，法拉第未来）全球合伙人、中国 CEO 陈雪峰一行到访长江基金管理公司，与该公司高管洽谈 FF 战略布局以及中国总部和 FF91、FF81、FF71 等系列车型的整车研发、生产、销售、运营等合作事宜。而在 9 天前的 10 月 26 日，FF 战略合作副总裁宋森一行亦曾前往武汉，与长江基金管理公司高管进行了与上述内容类似的交流。

于是有消息称，FF 中国总部及新车项目将落户湖北。对此，据每日经济新闻报道，一位接近 FF 中国的知情人士表示，“湖北仅是我们意向接触的目标落户省市之一，目前并没最终确定落户地。公司正在加快推进落户事宜，争取年内完成。”

此外，FF 中国相关负责人表示，FF 中国总部将与公司在国内建设的生产基地一起落地。今年 FF 在中国的主要任务就是争取在年底完成生产基地及总部的落地工作。FF 汉福德工厂的建设工作也在提速。10 月 15 日，FF 宣布，汉福德工厂已顺利完成了支持预量产车生产的产线安装。上述接近 FF 中国的知情人士表示，“汉福德工厂将在本周内拿到生产许可证。按照最新时间规划，公司将保证 FF 91 于 2022 年 7 月按时交付。”

IT之家了解到，按照计划，未来五年，FF 乘用车将包括 FF 91 系列、FF 81 系列和 FF 71 系列。其中，FF 81 预计将于 2023 年量产上市，FF 71 预计将于 2024 底量产上市。在产能方面，2025 年，FF 将在中国实现 10 万-25 万辆年产能的落地，并在 2026 年额外增加 15 万辆年产能。

11 月 2 日，FF 迎来了新任 CFO McBride，据 FF 方面介绍，McBride 成功地通过公募和私募进行资本融资。从最新人事任命来看，FF 还要继续解决资金问题。