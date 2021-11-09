英特尔 i9-12900HK 有望搭载 96EU 满血 Xe 核显

IT之家 11 月 9 日消息，近日，搭载 12 代酷睿 H 系列处理器的笔记本跑分开始流出，该系列处理器的规格也逐渐明晰。最新的 Geekbench 跑分显示，新一代 H 系列处理器的核心显卡规格似乎也得到了提升， i9-12900HK 最终有望搭载 96EU 满血 Xe 核显。

如上图所示，这款 i9-12900HK 配备了 96EU 的核心显卡，作为对比，英特尔现款 i9-11900H 搭载的是 32EU 的 UHD750。

i9-12900HK 核显的最高频率为 1300MHz，与 i7-1165G7 的核显规格相同，但是相比 i7-1195G7 核显的频率低 100MHz。

由于这款游戏本配备 DDR4-3200 内存，96EU Xe 核显的跑分较低。如果换用频率更高的 DDR5 内存的话，核显性能会有较大提升。

CPU 参数方面，跑分信息显示英特尔 i9-12900HK 采用了大小核设计，14 核 20 线程规格，其中包含 6 大核和 8 小核；主频为 2.89GHz，睿频可达 4.888GHz，24MB 三级缓存。该系列处理器有望在 2022 年第一季度发布，预计英特尔 CES 2022 上公布该系列处理器的更多信息。