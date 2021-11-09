高通骁龙 898 新机曝光：144Hz 高刷屏、5000mAh 电池、重 200 克、前置 60MP 镜头

IT之家 11 月 9 日消息，近期，高通官网上线了 2021 年度骁龙技术峰会的页面，官宣峰会将于 2021 年 11 月 30 日至 12 月 2 日举行。

但目前高通官网只宣布了峰会的日期，并表示“即将推出更多信息”。不过根据此前的预热和爆料，高通骁龙下一代旗舰芯片 ——SM8450（暂称骁龙 898）将会在本次峰会上亮相。

对此，联想方面表示将推出 moto edge X 新机，并号称“无限强大，充满期待”，微博博主 @数码闲聊站 还透露 moto 准备抢下骁龙 898 的首发。

今日外媒 @TechnikNews 曝光了 Moto Edge X 的配置详情，只不过 Moto Edge X 在海外命名为 Edge 30 Ultra，型号为 XT-2201，内部代号为“Rogue”（外部代号为“HiPhi”）。

据悉，该机将搭载全新的高通 sm8450 旗舰平台，提供 8/12GB LPDDR5 内存以及 128/256GB UFS 3.1 闪存，采用 6.67 英寸 1080P + 分辨率 144Hz 刷新率的 OLED 打孔屏，通过 HDR 10+ 认证。

此外，该机前置镜头为 60MP，后置采用 50MP 主摄（OV50A，支持 OIS）+50MP 超广角（S5KJN1）+2MP 景深（OV02B1B）三摄配置。

值得一提的是，该机内置了 5000mAh 电池，支持 68W（严格来说是 68.2W） 有线快充，可在 15 分钟内充至 50%，35 分钟充满 100%。

其他方面，该机预装基于 Android 12 的 MYUI 3.0 系统，采用塑料外壳，支持 IP52 级防水防尘，保留 3.5mm 耳机孔，还配备立体声扬声器，支持蓝牙 5.2，Wi-Fi 6 等。

IT之家曾报道，SM8450 芯片预计采用三星 4nm 工艺制程，拥有双 Part 3400 新架构，配备 Adreno 730 GPU。此外，骁龙 898 芯片共有八个核心，列表显示的基频为 1.79GHz，量产提频，在性能提升的同时，也会增加一定功耗。