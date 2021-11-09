哈啰出行完成 2.8 亿美金新一轮融资，阿里巴巴首次入股

11 月 9 日消息，本地出行及生活服务平台“哈啰出行”宣布完成新一轮融资签约，涉及金额 2.8 亿美金，投资机构包括蚂蚁集团和阿里巴巴。这是阿里首次入股，也是今年以来哈啰出行获得的第 2 笔融资。至此，哈啰出行 2021 年完成融资超 5 亿美金。

成立 5 年来，哈啰出行获得了包括蚂蚁集团、阿里巴巴、GGV 纪源资本 、成为资本、复星集团、春华资本以及大湾区基金等众多知名投资机构投资，并在近两年来，累计完成 4 轮股权融资。

公开信息显示，哈啰出行于 2016 年 9 月在上海成立，从共享单车业务起步，逐渐进化为包括两轮出行（哈啰单车、哈啰助力车、哈啰电动车、小哈换电）、四轮出行（哈啰顺风车、全网叫车、哈啰打车），以及新兴本地生活服务（哈啰酒店、到店团购等）的多元化出行及生活服务平台。2020 年，哈啰出行累计提供超 52 亿次出行及本地生活服务，5 年的时间内拥有超过 5 亿用户，逐步形成以出行服务为基础的多航道发展格局。

据哈罗出行透露，实际上，在今年上半年的融资中，哈啰出行首次获得宁德时代的入股。在此之前，哈啰出行旗下两轮换电品牌“小哈换电”已于 2019 年获得蚂蚁集团以及宁德时代的联合注资。

哈啰出行 CEO 杨磊表示：“阿里巴巴和宁德时代的入股，对哈啰具有重要意义。未来，哈啰将更紧密协同阿里生态体系以及宁德时代电池产业链资源，为公司开拓业务提供更多助力。”

作为哈啰出行的重要基石业务，截至目前，哈啰共享两轮在全国进驻超 400 城（含县级市），注册用户超过 5 亿，累计进驻超过 1000 家高校和 500 家景区。

2019 年，哈啰确立了“基于出行的普惠生活平台”的发展方向，并逐步推出顺风车、小哈换电、哈啰打车、哈啰电动车以及哈啰酒店等本地出行和生活服务。经过两年多的发展，哈啰多元化战略布局已初具成效。

在 2021 年“金九银十”的消费旺季，哈啰顺风车平台日交易额突破 1 亿，成为哈啰首个日交易额过亿的业务。数据显示，哈啰顺风车已覆盖全国超 300 城，认证车主逾千万名。与此同时，哈啰还在广州、成都等城市上线了打车业务。

作为今年重点发力的新业务，哈啰电动车于年内推出三款智能电动车，并已经开始布局内部产能，在继续扩展绿色出行以及本地生活服务业务的同时，向以智能制造为导向的实体经济发展。除加速产品和产能布局，哈啰电动车更以极高的效率和速度开拓销售渠道。截至目前，哈啰电动车累计签约门店数量已超过 5000 家。

在政策利好和市场需求的双重驱动下，两轮换电模式将迎来市场新机遇。截止目前，小哈换电覆盖城市近 300 个，日均换电服务数十万次。小哈换电的高速增长也获得了资本的持续加持，在过去一年多时间里，小哈换电已连续完成两轮融资。

杨磊指出，哈啰逐步成长壮大离不开 5 亿用户和社会各方的长期支持。在国家稳步推进“碳达峰、碳中和”工作的大趋势下，哈啰将继续为公众提供更环保、更便捷的普惠出行和生活服务，在环境、社会和企业治理层面体现出应有的担当。