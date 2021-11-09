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三星 2 年内关停 DDR3 生产线，产能限制支撑价格看涨

2021/11/9 17:44:06 来源：爱集微 作者：思坦 责编：孤城
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半导体业内透露，三星电子已经停止了 DDR2 内存的生产，并计划在今后两年内停止生产 DDR3 芯片。

据《电子时报》报道，消息人士称，三星电子作为 4Gb DDR3 内存的最大供应商，决定停止对低密度 DRAM 内存的生产能力的投资，并将更多精力放在利润更高的 CIS 的生产上。在此情况下，DDR3 价格预计下跌空间有限

存储芯片设计厂商晶豪科技也表示，随着三星退出 DDR3 领域，4Gb DDR3 的价格预计将更加稳定，2022 年价格不太可能面临下行压力。目前 DDR3 价格正在进行短期回调，但明年第一季度和第二季度看涨。

另据闪存厂商创见资讯透露，DDR3 芯片在其 DRAM 库存占比达 50%，因为在未来 3-5 年内，公司必须为工业控制领域的需求备货。到 2022 年，DDR3 将占 DRAM 总库存 40% 左右。董事长束崇万表示，供应限制将给 DDR3 价格带来长期支撑。

与此相对的是，主流 DDR4 价格明年第一季度将面临下行压力，因某些非内存 IC 的持续短缺将继续扰乱客户对 DDR4 芯片的需求，杀手级应用的缺乏也将在短期内对 DDR4 需求产生负面影响。

不过，消息人士也指出，DDR4 的价格可能会在 2022 年第二季度停止下跌，并在下半年开始上涨。

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关键词：DDR3

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