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Instagram 准备推出订阅服务，允许用户为独家内容付费

2021/11/9 20:53:08 来源：新浪科技 作者：- 责编：孤城
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北京时间 11 月 9 日晚间消息，据报道，最近的 App Store“应用内购买”列表显示，Facebook（Meta）旗下图片分享社交应用 Instagram 正准备推出应用内订阅服务，允许用户为创作者的独家内容付费。

一直以来，Instagram 都希望拓展广告以外的传统商业化模式。今年 5 月，Instagram 负责人亚当・莫塞里（Adam Mosseri）在接受媒体采访时曾表示，Instagram 正在探索订阅服务的想法。

莫塞里当时说：“有不同的方式来促进粉丝和创作者之间的经济关系。作为一个粉丝，能够订阅一些差异化、独特或独家的内容，实际上比看到广告更有加分的感觉。”

如今，Instagram 似乎正为此付诸行动。据最近的 App Store“应用内购买”列表显示，除了之前的“Instagram Badge”应用内购买选项，现在又增加了“Instagram Subscriptions”（Instagram 订阅）选项

列表显示，Instagram 新增了四个“Instagram Subscriptions”选项，其中三项的订阅费用为 0.99 美元，而另外一个为 4.99 美元。新的订阅服务将允许用户向他们最喜欢的创作者付费，购买非付费用户看不到的独家内容。

一些 Instagram 用户已注意到了这些新功能。例如，英国的社交媒体顾问马特・纳瓦拉（Matt Navarra）和布莱恩・科菲・霍林斯沃斯（Brian Kofi Hollingsworth）最近都在 Twitter 上发布了订阅的新列表。

事实上，订阅服务也只是 Instagram 正在筹备的众多功能之一，这些功能可以为平台上的创作者扩大货币化机会。有知情人士称，Instagram 正致力于“独家报道”，为付费粉丝提供独家报道的机会。

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关键词：Instagram

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