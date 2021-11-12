全球首款吸入式新冠疫苗今日亮相，陈薇院士团队等研发

IT之家 11 月 12 日消息，据央视网报道，11 月 12 日 —14 日，全球首款可吸入式新冠疫苗在“2021 第五届海南国际健康产业博览会”上亮相，观众可现场体验吸入式新冠疫苗的使用方法。

康希诺生物与军事医学研究院陈薇院士团队联合研发的腺病毒载体新冠疫苗克威莎于 2021 年 2 月 25 日获国家药监局批准附条件上市，已在国内外大规模接种，安全性、有效性获得广泛认可。IT之家获悉，吸入式新冠疫苗与肌肉注射使用了同种疫苗，其制剂配方未改变，仅采用不同的给药方式。雾化吸入免疫采用雾化器将疫苗雾化成微小颗粒，通过口部吸入的方式进入呼吸道和肺部，从而激发黏膜免疫，而这种免疫是通过肌肉注射所不能带来的。

全球首款吸入式新冠疫苗由军事医学研究院陈薇院士团队与康希诺生物股份公司合作研发，目前二期临床试验已取得阶段性成果，正在推进紧急使用的申请工作。

此前，发布在权威国际学术期刊《柳叶刀・传染病》的全球首个新冠疫苗黏膜免疫临床试验结果显示，雾化接种一剂可诱导强烈的体液免疫和细胞免疫，且具有良好的耐受性，未引起任何与疫苗相关的严重不良反应。针对加强免疫需求，康希诺生物首席科学官朱涛在第 21 届中国生物制品年会上也曾披露了最新数据，证明以吸入式腺病毒载体新冠疫苗进行异源序贯加强，可诱导极高水平的 IgG 抗体和细胞免疫反应，中和抗体水平较免疫上升 250-300 倍，相较第三针使用灭活疫苗同源加强更有优势。

下面是视频：