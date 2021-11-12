百度魏东：自动驾驶终极目标是比人类驾驶安全 100 倍，消除 90% 以上交通事故

11 月 12 日下午消息，百度智能驾驶事业群副总裁、首席安全运营官魏东指出，自动驾驶助力城市交通和出行消费高质量发展有三个关键指标。首先，自动驾驶技术要比人类驾驶更安全，消除 90% 以上交通事故。其次，“智能化 + 网联化 + 共享化”将提高 30% 以上的出行效率。最后，自动驾驶还需要通过功能个性化、服务标准化提供高品质、公平的运输服务。

据美国国家交通公路安全管理局数据，94% 的交通事故是人为原因导致，不安全因素主要包括注意力不集中、决策误判、疲劳/醉酒驾驶等。在魏东看来，“自动驾驶汽车渗透率达到 25%、50%、75%、100% 时，将分别减少 12%-47%、50%-80%、82%-92% 和 90%-94% 的交通冲突。其终极目标是比人类驾驶安全 100 倍，消除 90% 以上的交通事故”。

“自动驾驶汽车明确的服务规范、标准及要求可以提升用户满意度、减少司乘矛盾，让乘客不再担心出行安全问题。未来自动驾驶车上不再配备司机，而是一位了解乘客特殊需求的服务人员。”魏东表示。

在魏东看来，自动驾驶还将成为中国汽车产业转型升级的新引擎。一方面，国内有着丰富的落地场景，包括机场接驳、矿车物流、微循环出行等，并且路径优势明显，以“单车智能 + 网联赋能”构建自动驾驶新跑道。另一方面，在优势产业链的加持下，中国智能汽车产业在核心零部件与系统集成、信息交互、人工智能技术方面均有一定突破，而 5G 网络、数据中心等“新基建”的蓬勃发展，也将为自动驾驶按下快进键。

针对自动驾驶及其未来发展，魏东提出了三个政策建议：首先，加强顶层设计，建立国家层面的协调机制；其次，加速政策创新，明确自动驾驶汽车的法律地位或法律属性；最后，加快自动驾驶商用，推进其合法化规模化机制。