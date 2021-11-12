雷蛇创始人准备将公司私有化，CVC 拟加入买方财团

11 月 12 日晚间消息，据报道，多位知情人士今日称，私募股权投资公司 CVC Capital Partners 正考虑支持雷蛇（Razer）管理层的私有化计划，收购雷蛇，然后在美国重新上市。

这些知情人士称，CVC Capital Partners 正与财务顾问合作，考虑支持雷蛇的私有化计划。该计划由雷蛇联合创始人兼 CEO 陈民亮（Min-Liang Tan）牵头。其中一位知情人士表示，一旦私有化完成，雷蛇准备在美国重新上市。

10 月 29 日，雷蛇在提交给香港证券交易所的文件中称，陈民亮和董事会成员 Kaling Lim 正与金融投资者商讨一笔交易，可能对雷蛇发起全面竞购。当然，也可能不会采取行动。

知情人士今日称，目前商议仍在进行中。对此，陈民亮、CVC 和雷蛇的代表均拒绝发表评论。

今日，雷蛇股价飙升近 14% 至 2.54 港元，市值为 222 亿港元（约合 29 亿美元）。当前，雷蛇股价仍低于 2017 年 3.88 港元的 IPO 价格。

雷蛇主要为游戏玩家生产笔记本电脑、PC 外设和其他产品，目前已在香港上市。但该公司成立于美国，总部设在美国，大部分营收也来自美国。

虽然以硬件业务闻名，但雷蛇也在软件和服务方面大举投资。例如，雷蛇的服务部门包括面向游戏玩家的 Razer Gold 虚拟信用积分，以及雷蛇金融科技（Razer Fintech）数字支付部门。

此外，雷蛇一直希望进军零售银行业务，但由于未能在其亚洲总部新加坡获得牌照，雷蛇缩减了这一雄心。

交易所备案文件显示，陈民亮控制着雷蛇 34% 的股份，而 Kaling Lim 拥有 23% 的股份。陈民亮今年 8 月在接受媒体采访时曾表示，该公司正在就是否在美国上市进行“内部讨论”。

去年，由于新冠肺炎疫情推动了游戏需求，雷蛇自 2014 年以来首次实现年度盈利。今年上半年，雷蛇净利润为 3400 万美元，而去年同期亏损 1730 万美元。