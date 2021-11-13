美股收高，中国科技股大多上涨：拼多多、京东涨约 2%，B站涨 1.44%

北京时间 11 月 13 日消息，星期五美股收高，纳指涨幅达到 1%，但 CPI 数据终结了美股连续 5 周上涨的势头，三大股指均出现下跌，其中道指累计下跌 0.63%，纳指跌 0.69%，标普 500 指数跌 0.31%。截至收盘，道指涨 179.08 点，涨幅为 0.5%，报收 36100.31 点；标普 500 指数涨 33.58 点，涨幅为 0.72%，报收 4682.85 点；纳指涨 156.68 点，涨幅为 1%，报收 15860.96 点。

▲ 纳指涨 1.00%，报收 15860.96 点

美国主要科技巨头大多数上涨：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股大多数上涨：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

上涨的其他中概股包括：

▲ 上涨的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

▲ 团车网披露称 CEO 闻伟撤回私有化提议，股价涨超 8%

团车网昨晚披露，最近收到公司董事长、CEO 闻伟的通知：为了给公司开启更多机遇，闻伟已撤回签署日期为 2021 年 1 月 21 日、不具约束力的私有化提议。

团车网今年 1 月 21 日曾宣布，董事会已收到闻伟不具约束力的初步提议，拟以每美国存托股 4.25 美元的现金收购闻伟尚未持有、公司已发行全部普通股。根据这一提议，闻伟拟通过债务及/或股权资本融资方式为交易提供资金。当天团车网股价上涨 0.42 美元，涨幅为 12.07%，报收于 3.9 美元。

今天常规交易中，团车网股价上涨 0.18 美元，涨幅为 8.45%，报收于 2.31 美元。

▲ 私有化交易可能生变，前程无忧本周累计下跌超 19%

标普全球市场财智的数据显示，本周前程无忧股价累计下跌 19.3%，主要原因是，投资者一直期望的私有化交易可能流产。

前程无忧 11 月 8 日发布新闻稿称，与 Garnet Faith Limited 达成的以 57 亿美元私有化公司的协议可能生变，使投资者对交易能否完成产生了疑虑。前程无忧市值跌至 36 亿美元，远低于协议规定的 57 亿美元。

今天常规交易中前程无忧股价上涨 0.09 美元，涨幅为 0.17%，报收于 54.28 美元，盘中一度摸高 55.49 美元，涨幅达到约 2.4%。

美国/国外科技股

上涨的其他国外科技股包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

▲ 只因股价涨得过快，英伟达评级被下调至中性

投资公司 Wedbush 当地时间星期五将英伟达股票评级由“增持”下调至“中性”，但指出，调整股票评级的原因是其股价过高而非负面消息。Wedbush 将英伟达目标股价由 220 美元上调至 300 美元。

Wedbush 分析师马特・布莱森（Matt Bryson）发表投资报告称，“我们依旧看好英伟达的近期前景和长期机会（尤其是在人工智能方面），但我们发现，我们不能将市盈率提高到仍然给予‘增持’评级的水平，因此，我们在上调目标股价的同时将股票评级下调至‘中性’。唯一改变的是英伟达市值，自上次财报分析师电话会议以来英伟达股价上涨了 50%，要求我们大幅上调市盈率，因此无法再继续给予英伟达股票‘增持’评级。”

盘前交易中下跌后，常规交易中英伟达股价与上一交易日持平，维持在 303.9 美元，但盘中一度探底 296.3 美元，跌幅达 2.5%。

▲ Wedbush：市场无需对马斯克出售 10% 持有的特斯拉股票担忧

投资公司 Wedbush 五星分析师丹尼尔・艾维斯（Daniel Ives）称，埃隆・马斯克 (Elon Musk) 本周已出售约 50 亿美元特斯拉股票，他“可能在未来数天内兑现出售 10% 持有的特斯拉股票的承诺”。马斯克 2012 年获得的 2300 万股期权将在 2022 年 8 月行权，需要支付逾 100 亿美元税款，年底前出售股票并不让人感到意外。

华尔街的共识是，马斯克可能抛售 5%-6% 持有的特斯拉股票，因此，他出售 10% 的股票可能有些出人意料。虽然承认马斯克出售更多股票给市场带来了“一些熊意”，但艾维斯承认这是一个“可以消化的数字”，不会引发过多担忧。艾维斯对马斯克迅速出售股票，而非拖到明年感到高兴，而且特斯拉基本面没有改变。

艾维斯维持对特斯拉股票的“增持”评级和 1100 美元目标股价，这意味着它还有约 6% 上涨空间。但总体而言华尔街认为特斯拉被高估了，给出的目标股价平均为 850.24 美元。