苹果被曝秘密为少数高价值第三方应用购买谷歌搜索广告

11 月 13 日消息，据外媒报道，多家应用发行商爆料称，苹果正在秘密为少数第三方高价值应用购买谷歌搜索广告，借此引导用户浏览苹果应用商店列表而非开发商自己的网站。此举可能损害开发商利益，导致他们损失数百万美元收入。

据知情人士称:“苹果正试图通过推动人们在苹果应用商店的应用内付费功能来实现利润最大化。苹果已经发现，如果他们推动人们到应用商店购买，而不是通过开发商的网站，他们可以从这些开发商身上赚到更多钱。”

受影响的企业包括许多大品牌，如 Tinder、Fundant of Fish 和 Bumble 等约会应用程序，媒体巨头 HBO，教育和学习出版商 Masterclass，以及语言学习服务 Babbel。这些广告表面看起来并非来自苹果，在大多数人看来，它们似乎来自品牌和应用程序发行商，而这些广告恰好直接进入了苹果应用商店。

然而，这些广告确实有相似的跟踪链接，参数几乎相同，这表明背后有相同的机构购买了它们。

为正在进行的服务提供订阅的 iPhone 应用程序可以通过苹果进行支付，或者如果他们有多种提供服务的方式，可以在自己的网站上向客户收费。如果应用程序采用默认路径，向苹果平台上的用户收费，苹果将从第一年的收入中获得 30% 的提成，并在随后的年份继续提成 15%。然而，如果像亚马逊或 HBO 这样的企业在自己的网站上销售服务，他们可以绕过“苹果税”，获得所有收入。

当然，这其中存在一个显而易见的问题：苹果为企业做广告难道不是好事吗？他们真的是在付钱帮助应用开发商找更多的客户。你不想要更多的顾客吗？不希望苹果继续这样做甚至做得更多吗？

然而多家发行商表示，他们不满意苹果此举，因为这些广告可能会损害他们的业务。有发行商称：“你的业务增长建立在客户价值的判断基础上，如果客户价值降低 30%，你的利润率就会消失。”

有些订阅服务每年要数百美元，包括培训课程、教育、健身或约会应用程序。每成功注册一次，苹果投放一个广告的成本可能是 5 到 10 美元，而收入很容易达到 50 美元或更多。然而用户并不知道开发商没有投放广告，也不会知道这些钱转给了苹果，而非开发商。

除了收入受损，苹果的广告插播行为还让应用开发商的广告成本更高。这是因为，当多人参与同一广告插播时，广告价格会上涨。

举例来说，如果苹果为 HBO Max 购买广告是为了让 HBO 用户购买应用内的服务，那就意味着 HBO 必须花比苹果更多的钱才能获得最高排名和较高的曝光度。这增加了客户获取成本：对于依赖复杂营销模式的高增长公司来说，这是个重大问题，这些模式需要平衡客户获取成本和可用于广告的资金。

一位消息人士说：“这也伤害了广告商，LTV (客户的终身价值) 较低。因此，做广告不仅要花更多的钱，你也不能花那么多钱。苹果不仅从开发者身上赚取了更多的钱，也正在损害他们的业务。”

与此同时，当人们通过订阅 iOS 应用程序购买服务时，他们本质上就是苹果的客户。出于隐私考虑，苹果并没有向应用程序或运行这些应用程序的企业提供太多关于它们的信息。这意味着很难进行客户服务，或帮助解决问题。业内公司高管称：“用户体验要差得多。”

苹果应用商店的规则备受争议，这也是游戏开发商 Epic Games 起诉苹果的原因之一。事实上，正是 Epic Games 热门游戏《堡垒之夜》绕过了苹果应用商店的支付系统以及苹果的佣金，才引发了这场官司。

今年 9 月，美国地方法院法官裁定苹果不是垄断者，但命令该公司开放某些限制开发者在应用商店与客户交流的限制。苹果申请暂缓执行这一决定，但遭到了拒绝。